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وزير الخارجية يلتقي نظيره المغربي على هامش أعمال مجلس جامعة الدول العربية

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وزير الخارجية يلتقي نظيره المغربي على هامش أعمال مجلس جامعة الدول العربية

وزير الخارجية يلتقي نظيره المغربي على هامش أعمال مجلس جامعة الدول العربية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 يونيو 2026 11:18 صباحاً -  

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بالسيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية الشقيقة، وذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية المستأنفة الـ١٦٥ المنعقدة بالعاصمة الأردنية عمان.

 

 

اكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء خصوصية العلاقات الثنائية والروابط التاريخية التي تجمع مصر والمغرب، مؤكداً الحرص على مواصلة تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين.

 

 

واشاد الوزير عبد العاطى بمخرجات الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية المغربية، وما أسفرت عنه من مخرجات تسهم في تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يدعم مسارات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.

 

 

وعلى الصعيد الإقليمي، شهد اللقاء تبادل وجهات النظر إزاء عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك مستجدات القضية الفلسطينية والتطورات في كل من السودان وليبيا، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي وتعزيز العمل العربي والأفريقي المشترك للتعامل مع التحديات الراهنة وتحقيق المصالح المشتركة.

 

 

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية المغربي اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية التي تجمعها بمصر، معرباً عن الحرص على مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون الثنائي والتنسيق إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 

أحمد زيدان

الكاتب

أحمد زيدان

محرر اخبار محترف يكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي ومتخصص في التغطيه الصحفيه لاخبار الاقتصاد

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