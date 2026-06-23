بدء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة بمحافظة الجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 يونيو 2026 10:24 صباحاً - بدأ طلاب الثانوية العامة بمحافظة الجيزة، قبل قليل، الإجابة على أسئلة الامتحانات داخل اللجان، وذلك مع انطلاق ثاني أيام ماراثون الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي.

ويؤدي طلاب النظام الجديد امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، الذي بدأ في تمام الساعة التاسعة صباحًا ويستمر لمدة ساعتين، فيما يؤدي طلاب النظام القديم امتحان مادة الاقتصاد لمدة ساعة ونصف بدءًا من التاسعة صباحًا.

ومن المقرر أن يؤدي طلاب النظام القديم امتحان مادة الإحصاء في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا لمدة ساعة ونصف، عقب انتهاء امتحان الاقتصاد.

وتسود حالة من الهدوء والانضباط داخل اللجان مع بدء الطلاب في الإجابة على الأسئلة، وسط متابعة مستمرة من القائمين على العملية الامتحانية لضمان انتظام سير الامتحانات وتطبيق التعليمات المنظمة داخل اللجان.

تشكيل غرف عمليات لمتابعة امتحانات الثانوية العامة

ووجهت وزارة التربية والتعليم، خطابًا للمديريات التعليمية، بشأن إجراءات عقد امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2026/2025 الدور الأول، حيث وجهت بتشكيل غرفة العمليات المحلية بالمديريات والإدارات التعليمية، والتي بدأت عملها من الجمعة وحتى نهاية الامتحانات طبقًا لجدول الامتحانات المعلن.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام الطلاب بالتعليمات المعلنة قبل دخول اللجان، مؤكدة أن مخالفة الضوابط الخاصة بالأدوات المسموح بها أو اصطحاب الأجهزة الإلكترونية قد يعرض الطالب للمساءلة القانونية وفقًا للقواعد المنظمة للامتحانات.

وأكدت ضرورة تعاون المراقبين والملاحظين مع رئيس اللجنة والمراقب الأول عند استلام صناديق الأوراق الامتحانية والتأكد أن عدد المظاريف المستلمة سليمة وكافي وتخص اللجنة.

وشددت الوزارة على عدم السماح لأى طالب بالخروج من اللجنة دون تسليم كراسات الأسئلة وأوراق الإجابة البابل شيت والاسئلة المقالية، وعليهم مراجعتهم عند استلامهم من الملاحظين فى نهاية وقت الامتحان والتأكد من أن جميع بيانات الطالب مسجلة في الأماكن المخصصة لهم بخط يد الطالب والتحقق من أن أوراق الإجابة كاملة غير منقوصة وتم التوقيع عليها من الملاحظين.

مواصفات أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2026

- الأسئلة تتضمن المناهج الدراسية حسب الوزن النسبى لكل مادة دراسية.

- مستوى الأسئلة سيكون بواقع 70% للمستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة و30% العليا.

- 85% من الأسئلة اختيار من متعدد و15% مقالى.

- الأسئلة تم وضعها من قبل اللجان الفنية وتمت مراجعتها قبل طباعتها. - أسئلة امتحانات الثانوية العامة موحدة على مستوى الجمهورية ولكنها مختلفة فى ترتيبها فى النماذج الامتحانية الأربعة.

- أسئلة امتحانات الثانوية العامة تمت طباعتها وتظريفها وإرسالها إلى مراكز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة بالمديريات التعليمية

- لكل سؤال من الأسئلة الاختيارية 4 بدائل فقط يختار الطالب إجابة واحدة فقط من الأربعة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أسئلة امتحانات المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة، وتشمل "التربية الدينية ـ التربية الوطنية ـ اللغة الأجنبية الثانية" اختيارية فقط ومن ثم سوف يستلم الطالب ورقة البابل شيت فقط، أما في المواد المضافة للمجموع فإن الأسئلة تكون اختيار من متعدد ومقالية ومن ثم يتسلم الطالب ورقة البابل شيت للإجابة عن الأسئلة الاختيارية وورقة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية.