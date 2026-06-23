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بدء جلسة مجلس الشيوخ لمناقشة تعميق الصناعة ودعم المشروعات الصغيرة

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بدء جلسة مجلس الشيوخ لمناقشة تعميق الصناعة ودعم المشروعات الصغيرة

بدء جلسة مجلس الشيوخ لمناقشة تعميق الصناعة ودعم المشروعات الصغيرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 يونيو 2026 01:24 مساءً - بدأت منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، لمناقشة طلبات مناقشة عامة حول تعميق الصناعة المصرية، وتوطين صناعة الدواء، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

 

ويتضمن جدول أعمال الجلسة أربعة طلبات للمناقشة العامة، من بينها طلب مقدم من النائب ناجي الشهابي بشأن استيضاح سياسة الحكومة لتعميق الصناعة المصرية وتحديثها وتطويرها بما يسهم في جعل مصر مركزاً صناعياً عالمياً وزيادة الصادرات، فضلاً عن طلب آخر مقدم من النائب أحمد إدريس بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة الصناعة لتوطين صناعة الدواء في مصر باعتبارها من الصناعات المرتبطة بالأمن القومي الصحي والاقتصادي.

 

كما يناقش المجلس طلباً مقدماً من النائب محمد حمدي رزق بشأن مواجهة المعوقات والتحديات التي تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والعمل على توفير عوامل النجاح اللازمة لدعم هذا القطاع، بالإضافة إلى طلب مقدم من النائب محمد حلاوة بشأن إقامة مجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتمد على تعظيم الاستفادة من مدخلات إنتاج مشروعات البتروكيماويات القائمة.

 

وكان مجلس الشيوخ ناقش بجلسته أمس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.

 

أحمد زيدان

الكاتب

أحمد زيدان

محرر اخبار محترف يكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي ومتخصص في التغطيه الصحفيه لاخبار الاقتصاد

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