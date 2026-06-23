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رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لبحث التوسع فى إنشاء عدد من محطات الثروة الحيوانية

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رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لبحث التوسع فى إنشاء عدد من محطات الثروة الحيوانية

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لبحث التوسع فى إنشاء عدد من محطات الثروة الحيوانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 يونيو 2026 11:18 صباحاً - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، مساء أمس؛ لبحث التوسع في إنشاء عدد من محطات الثروة الحيوانية الحديثة، وذلك بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

 

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهات من فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاهتمام بملف الأمن الغذائي، لاسيما من خلال التوسع في إنشاء محطات كبرى للثروة الحيوانية؛ بما يسهم في تعزيز المعروض من الرؤوس الحية بالأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.

 

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مثل هذه المشروعات تأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق التوازن في الأسواق واستقرار أسعار اللحوم الحمراء، عبر بناء قاعدة إنتاجية وطنية قوية ومستدامة، تعتمد على أفضل الأساليب العلمية لرفع معدلات الإنتاجية وتطوير السلالات.

 

وخلال الاجتماع، استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جهود التنسيق القائمة بين الوزارة وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة؛ لتوفير مصدر مستدام لرؤوس الماشية عالية الإنتاجية (تسمين وحلاب)، بدءاً من التعاقد مع الموردين لتوفير الرؤوس، وصولاً إلى توفير خدمات الحجر البيطري، والأعلاف، والأدوية، والتحصينات، والمعدات، ووسائل النقل اللازمة.

 

 وأضاف الوزير أنه يجري العمل على دراسة خطط التوسع في محطة غرب غرب المنيا لتكون متخصصة في الجاموس الخليط الإيطالي، فضلاً عن إنشاء خمس محطات مجاورة لها؛ لتصل الطاقة الإنتاجية الكلية إلى 30 ألف رأس جاموس خليط، يتم تنفيذها على ثلاث مراحل متتالية.

 

وأكد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن الأولوية تتركز حول تعظيم الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات؛ بما يكفل تحقيق العائد المستهدف من الاستثمارات التي تضخها الدولة، لافتاً إلى تبني رؤية متكاملة لتمكين القطاع الخاص وجذبه كشريك أساسي في منظومتي الإدارة والتشغيل، ترسيخاً لركائز الحوكمة المؤسسية وضماناً لاستدامة التشغيل بكفاءة وإنتاجية عالية.

 

من جانبه، أوضح المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم إجراء تجارب ناجحة في مجال تهجين سلالات الجاموس المصري مع الجاموس الإيطالي، مما أسفر عن الحصول على سلالة جاموس خليط عالية الإنتاجية من اللحوم والألبان، وتتميز بتأقلمها مع الظروف البيئية والمنظومة الغذائية المحلية، وهو ما يعمل المشروع على اعتماده كفصيلة مستهدفة للتربية في هذه المحطات.

 

 

 

 

 

اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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