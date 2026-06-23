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٤ وصفات بالكركم لتعزيز نمو الشعر وصحة فروة الراس

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٤ وصفات بالكركم لتعزيز نمو الشعر وصحة فروة الراس

٤ وصفات بالكركم لتعزيز نمو الشعر وصحة فروة الراس

الكركم غني بمضادات الالتهابات وده بيخليه مثالي للشعر، بمزج مكونات بسيطة مع الكركم هتقدري تغذي شعرك بعمق وهتعززي لمعانه ونعومته وصحة فروة راسك.

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رشا محمد

الكاتب

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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