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بدء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة بمحافظة الجيزة

بدء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة بمحافظة الجيزة

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طلاب الثانوية العامة يبدأون امتحان اللغة الثانية والاقتصاد

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طلاب الثانوية العامة يبدأون امتحان اللغة الثانية والاقتصاد

طلاب الثانوية العامة يبدأون امتحان اللغة الثانية والاقتصاد

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 يونيو 2026 11:18 صباحاً - بدأ قرابة 922 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة أداء امتحان مادتى اللغة الأجنبية الثانية لطلبة النظام الجديد والاقتصاد لطلبة النظام القديم من التاسعة صباحا حتى 10.30.

 

 

وأكد محمد عبد اللطيف ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني استمرار تقديم كافة أوجه الدعم للمديريات التعليمية خلال فترة الامتحانات، مع المتابعة اللحظية لسير العمل بجميع اللجان على مستوى الجمهورية من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، بما يضمن سرعة التعامل مع أي مواقف طارئة والحفاظ على انتظام العملية الامتحانية بمنتهى الحزم.

 

 

 

ضرورة الالتزام بأعلى درجات الانضباط والدقة في تنفيذ التعليمات

وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بأعلى درجات الانضباط والدقة في تنفيذ التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، مؤكدًا أن كل مدير مديرية تعليمية مسئول مسئولية كاملة عن انتظام سير الامتحانات داخل نطاق مديريته، والتأكد من الالتزام الكامل بكافة الضوابط والإجراءات المنظمة للعمل، بما يحقق الانضباط وتكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

 

 

 

امير السيد

الكاتب

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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بدء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة بمحافظة الجيزة

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