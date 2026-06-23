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قرار ليبى بحظر دخول مواطنى السودان والصومال واريتريا وإثيوبيا إلى البلاد

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قرار ليبى بحظر دخول مواطنى السودان والصومال واريتريا وإثيوبيا إلى البلاد

قرار ليبى بحظر دخول مواطنى السودان والصومال واريتريا وإثيوبيا إلى البلاد

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 يونيو 2026 11:18 مساءً - أصدر رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، قرارًا يقضي بحظر دخول مواطني السودان وإريتريا والصومال وإثيوبيا إلى الأراضي الليبية عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية، مع استثناء الحاصلين على موافقات وعقود عمل سارية في قطاعي التعليم والصحة.


ونص القرار على تكليف وزارة الداخلية الليبية باتخاذ إجراءات فورية لترحيل المتواجدين داخل ليبيا من غير المتحصلين على اقامة سارية داخل البلاد.

 

يأتي القرار الليبي في ظل تصاعد الجدل بشأن ملف الهجرة غير الشرعية وتدفقات المهاجرين القادمين من دول القرن الأفريقي والسودان عبر الأراضي الليبية، حيث تعد ليبيا إحدى أبرز دول العبور نحو أوروبا. وتشهد البلاد منذ سنوات ضغوطًا أمنية واقتصادية متزايدة مرتبطة بملف الهجرة، وسط مطالبات بتشديد الرقابة على الحدود وتنظيم أوضاع العمالة الأجنبية والإقامة القانونية للوافدين.

 

اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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