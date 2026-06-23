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وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره الإماراتي التطورات الإقليمية

وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره الإماراتي التطورات الإقليمية

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وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الإماراتي التطورات الإقليمية

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وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الإماراتي التطورات الإقليمية

وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الإماراتي التطورات الإقليمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 يونيو 2026 09:30 مساءً - جري اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، اليوم الثلاثا، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين بشأن التطورات الإقليمية الراهنة.

 

 

 

عكس الاتصال عمق العلاقات الأخوية التي تجمع مصر والإمارات، والحرص المشترك على مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما بحث الوزيران التطورات فى المنطقة على خلفية التوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

 

اكد الوزير عبد العاطى أهمية العمل على استعادة الثقة بين مختلف الأطراف الإقليمية، واهمية معالجة الشواغل الامنية لدول المنطقة  وعلي رأسها دول الخليج العربي وضمان عدم تكرار الاعتداءات التي وقعت عليها وفق محددات واضحة تضمن اعادة بناء الثقة. كما شددا على أهمية مواصلة التنسيق لمواجهة التحديات الإقليمية الراهنة ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة.

 

 

 

محمد يوسف

الكاتب

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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