مجلس الوزراء السعودي يوافق على مبادرة تصميم وبناء أول قمر صناعي مصري سعودي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 يونيو 2026 09:30 مساءً - وافق مجلس الوزراء السعودي فى جلسته اليوم فى جدة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على مبادرة تصميم وبناء أول قمر صناعي سعودي مصري مشترك. وفق بيان صادر عن المجلس.

كما اطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.