مجلس الوزراء السعودي يوافق على مبادرة تصميم وبناء أول قمر صناعي مصري سعودي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 يونيو 2026 09:30 مساءً - وافق مجلس الوزراء السعودي فى جلسته اليوم فى جدة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على مبادرة تصميم وبناء أول قمر صناعي سعودي مصري مشترك. وفق بيان صادر عن المجلس.
كما اطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
من جهة أخرى ، تابع المجلس خلال جلسته اليوم ، تطورات الأوضاع ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مجددًا في هذا السياق التأكيد على المواقف الثابتة والراسخة للمملكة العربية السعودية في دعم الجهود المبذولة لإرساء ركائز الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم، والإسهام في الاستجابة للنداءات الإنسانية ومد يد العون والعطاء إلى المحتاجين والمتضررين في شتى أنحاء المعمورة.
ومن جانبه ؛ أوضح وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري، في بيان له نقلته وكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض المسارات التنموية في المملكة، والأهداف التي تحققت في الفترة الماضية على المستوى الوطني، بالتوازي مع تسجيل مراكز متقدمة في المؤشرات والتصنيفات الدولية، وتوالي الإنجازات والنجاحات لإستراتيجيات (رؤية السعودية 2030) وبرامجها على مختلف الأصعدة.
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