اعتبارًا من 1 يوليو 2026.. التنظيم والإدارة يصدر القواعد التنفيذية لترقية الموظفين المستحقين

اعتبارًا من 1 يوليو 2026.. التنظيم والإدارة يصدر القواعد التنفيذية لترقية الموظفين المستحقين

وصول الرئيس الإيرانى ووزير خارجيته إلى العاصمة الباكستانية

وصول الرئيس الإيرانى ووزير خارجيته إلى العاصمة الباكستانية

محافظ شمال سيناء يستقبل وفد الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة (صور)

محافظ شمال سيناء يستقبل وفد الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة (صور)

مجلس الوزراء السعودي يوافق على مبادرة تصميم وبناء أول قمر صناعي مصري سعودي

مجلس الوزراء السعودي يوافق على مبادرة تصميم وبناء أول قمر صناعي مصري سعودي

وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الإماراتي التطورات الإقليمية

وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الإماراتي التطورات الإقليمية

ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية لنشرها مقاطع فيديو تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء

ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية لنشرها مقاطع فيديو تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء

الزمالك يغلق 3 ملفات لدى "فيفا" ويقترب من رفع عقوبة إيقاف القيد

الزمالك يغلق 3 ملفات لدى "فيفا" ويقترب من رفع عقوبة إيقاف القيد

الداخلية تكشف تفاصيل قيام طفل بقيادة سيارة ربع نقل بأحد الطرق بجنوب سيناء

الداخلية تكشف تفاصيل قيام طفل بقيادة سيارة ربع نقل بأحد الطرق بجنوب سيناء

وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره الإماراتي التطورات الإقليمية

وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره الإماراتي التطورات الإقليمية

الرئيسية أخبار مصرية

وصول الرئيس الإيرانى ووزير خارجيته إلى العاصمة الباكستانية

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وصول الرئيس الإيرانى ووزير خارجيته إلى العاصمة الباكستانية

وصول الرئيس الإيرانى ووزير خارجيته إلى العاصمة الباكستانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 يونيو 2026 09:30 مساءً - وصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يرافقه وزير الخارجية عباس عراقجي، إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد في زيارة رسمية تهدف إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن التطورات الإقليمية والدولية.

 

مباحثات مع القيادة الباكستانية

ومن المقرر أن يعقد الرئيس الإيراني لقاءات مع كبار المسؤولين الباكستانيين، على رأسهم شهباز شريف، لبحث التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، إلى جانب مناقشة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

 

متابعة التطورات الإقليمية

وتأتي الزيارة بعد أيام من جولة المباحثات التي شهدتها سويسرا بين إيران والولايات المتحدة بمشاركة وسطاء دوليين، حيث تسعى طهران إلى مواصلة التنسيق مع شركائها الإقليميين بشأن مخرجات تلك المباحثات والتطورات المرتبطة بها.

 

 

امير السيد

الكاتب

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إخترنا لك

مجلس النواب يقر تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية 2026

أخبار ذات صلة

0 تعليق