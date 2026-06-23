وصول الرئيس الإيرانى ووزير خارجيته إلى العاصمة الباكستانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 يونيو 2026 09:30 مساءً - وصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يرافقه وزير الخارجية عباس عراقجي، إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد في زيارة رسمية تهدف إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن التطورات الإقليمية والدولية.

مباحثات مع القيادة الباكستانية

ومن المقرر أن يعقد الرئيس الإيراني لقاءات مع كبار المسؤولين الباكستانيين، على رأسهم شهباز شريف، لبحث التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، إلى جانب مناقشة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

متابعة التطورات الإقليمية

وتأتي الزيارة بعد أيام من جولة المباحثات التي شهدتها سويسرا بين إيران والولايات المتحدة بمشاركة وسطاء دوليين، حيث تسعى طهران إلى مواصلة التنسيق مع شركائها الإقليميين بشأن مخرجات تلك المباحثات والتطورات المرتبطة بها.