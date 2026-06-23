محافظ شمال سيناء يستقبل وفد الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 يونيو 2026 09:30 مساءً -

استقبل اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، الثلاثاء، بمكتبه بقاعة المجد، وفد الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، برئاسة الأستاذة رندا البيطار، مدير عام الإدارة العامة لبرلمان الشباب والنشء.

وخلال اللقاء، استعرض الوفد فعاليات المعسكر الأول لأعضاء برلمان طلائع مصر، الذي تستضيفه محافظة شمال سيناء بمشاركة 160 طليعًا وطليعة من مختلف محافظات الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف الأنشطة والفعاليات على أرض شمال سيناء.









وتناول اللقاء مناقشة البرامج والأنشطة التي يتضمنها المعسكر، والتي تشمل ندوات وورش عمل حول تحديات الأمن القومي ودور مصر في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية لعدد من المشروعات القومية، منها ميناء العريش البحري والمنطقة اللوجستية.

وأكد المحافظ ترحيبه بكافة الفعاليات الشبابية التي تستضيفها المحافظة، مشيرًا إلى أهمية تعريف النشء والشباب بما تشهده شمال سيناء من مشروعات تنموية وقومية تعكس حجم الإنجازات التي تحققت على أرضها.