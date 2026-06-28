تحالف عالمى يبحث مع وزير الصناعة إنشاء مصنع كشافات وأنظمة الإضاءة الذكية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 يونيو 2026 11:18 صباحاً - عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا مع ممثلي شركة "التوكل الكهربائية- جيلا"، برئاسة المهندس شريف عبد الفتاح، رئيس مجلس الإدارة، لاستعراض مشروعات الشركة الحالية وبحث خططها المستقبلية لتوطين تكنولوجيا الإضاءة الحديثة، وتعزيز التعاون في مجالات كفاءة الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة.

تناول اللقاء الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء أول مصنع في مصر لتحالف شركتي "سيجنيفاي" العالمية و"جيلا" والمتخصص في تصنيع كشافات وأنظمة الإضاءة الذكية وفائقة الكفاءة باستثمارات 30 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة بنسبة مكون محلي 40% ومخطط مستقبلا الوصول إلى 80%، بما يسهم في توطين تكنولوجيا الإضاءة الحديثة، وتعزيز القدرات التصنيعية والتصديرية للصناعة المصرية كما يستهدف المشروع تصدير 60% من إنتاجه إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية، إلى جانب توفير ما يقرب من 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ومن المقرر افتتاح المصنع خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وأكد وزير الصناعة، حرص الوزارة على تقديم مختلف أوجه الدعم للمشروعات الصناعية الجادة التي تسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري، موضحاً أن التوسع في الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة داخل القطاع الصناعي أصبح ضرورة اقتصادية لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وخفض تكاليف الإنتاج، وتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة، فضلاً عن مواكبة التوجهات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، مشدداً على أهمية زيادة نسب المكون المحلي وتعميق التصنيع المحلي في مختلف منتجات الشركة، بما يسهم في تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، ويتوافق مع استراتيجية الدولة لتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، موضحا أن الوزارة تنفذ حالياً مبادرة "شمس الصناعة"، التي تستهدف في مرحلتها الأولى تركيب محطات طاقة شمسية بإجمالي قدرة مستهدفة تبلغ 1000 ميجاوات فوق أسطح نحو 7000 مصنع بمختلف محافظات مصر ، مؤكداً أن هذه المرحلة تمثل نقطة انطلاق لنموذج متكامل يستهدف التوسع التدريجي في تطبيق حلول الطاقة الشمسية داخل القطاع الصناعي، بما يواكب احتياجات المصانع، ويعزز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، ويسهم في خفض تكلفة التشغيل، وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية.