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مصر تدين الاعتداءات على دولتي الكويت والبحرين وتعرب...

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مصر تدين الاعتداءات على دولتي الكويت والبحرين وتعرب...

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مصر تدين الاعتداءات على دولتي الكويت والبحرين وتعرب...

مصر تدين الاعتداءات على دولتي الكويت والبحرين وتعرب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 28 يونيو 2026 12:29 مساءً - تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولتي الكويت ومملكة البحرين الشقيقتين باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، بما يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتهما، وتهديداً لأمنهما واستقرارهما، وتصعيداً مرفوضاً يقوض الجهود الرامية إلى ترسيخ التهدئة وخفض التوتر في المنطقة.
وتجدد مصر تضامنها الكامل مع دولتي الكويت ومملكة البحرين الشقيقتين، ودعمها التام لكل ما تتخذانه من إجراءات للحفاظ على أمنهما واستقرارهما، وتؤكد على ضرورة الالتزام بالمسار التفاوضي القائم، ودعم الجهود الجادة المبذولة لخفض حدة التصعيد في المنطقة، واللجوء إلى الحوار والطرق السلمية لتسوية النزاعات، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

سعد محمود

الكاتب

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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