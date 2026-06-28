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مد غزة بـ4318 طنًا من المساعدات الإنسانية ضمن قافلة زاد العزة الـ222

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مد غزة بـ4318 طنًا من المساعدات الإنسانية ضمن قافلة زاد العزة الـ222

مد غزة بـ4318 طنًا من المساعدات الإنسانية ضمن قافلة زاد العزة الـ222

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 يونيو 2026 12:30 مساءً - أطلق الهلال الأحمر المصري، اليوم، قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة» 222، حاملة عدد من الشاحنات في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى القطاع وتضمنت القافلة نحو 4318 طنا من المساعدات الإنسانية الشاملة، شملت: سلال غذائية، دقيق، مستلزمات طبية، مواد إغاثية، ومواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

قوافل زاد العزة إلى غزة

كما عزز الهلال الأحمر المصري مد أهالي القطاع بالاحتياجات الأساسية من: ملابس، خيام لإيواء المتضررين، ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه في جميع المراكز اللوجستية، وجهوده المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تجاوزت المليون طن، بجهود أكثر من 65 ألف متطوع بالجمعية.

مد غزة ب 4,318 طنًا من المساعدات الإنسانية (2)مد غزة ب 4318 طنًا من المساعدات الإنسانية
مد غزة ب 4,318 طنًا من المساعدات الإنسانية (1)مد غزة ب 4318 طنًا من المساعدات الإنسانية

 

هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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