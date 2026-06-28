أخبار اليمن : إنجلترا في الصدارة وكرواتيا لدور الـ32

إنجلترا في الصدارة وكرواتيا لدور الـ32نجا منتخب إنجلترا من فخ بنما وحقق انتصاراً باهتاً 2-0 ضمن به صدارة المجموعة الثانية عشرة صباح الأحد على ملعب ميتلايف في إيست راذرفورد بنيوجيرزي، في الجولة الثالثة الأخيرة من الدور الأول لمونديال أميركا الشمالية.

ويدين منتخب "الأسود الثلاثة" بفوزه الذي أبعده عن طريق البرتغال وإسبانيا في الأدوار المقبلة، إلى لاعب ريال مدريد الإسباني جود بيلينغهام الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 62، وصنع الثاني للهداف التاريخي للانجليز في النهائيات هاري كاين (67) رافعاً رصيده الى 11 هدفاً بفارق هدف عن غاري لينيكر، بينها 3 في النسخة الحالية.

ورفعت إنجلترا رصيدها الى 7 نقاط في صدارة المجموعة وضربت موعدا في الدور المقبل مع السنغال أو ثالث المجموعة الحادية عشرة في أتلانتا في الأول من تموز/يوليو المقبل.

وفي المباراة الثانية، تأهلت كرواتيا إلى الدور الثاني، بفوزها على غانا 2-1.

وسجل لكرواتيا بيتار سوتشيتش (31)، ونيكولا فلاشيتش (83) ولغانا ديريك لوكاسن (73)، لترفع رصيدها إلى 6 نقاط في وصافة المجموعة الثانية عشرة، بفارق نقطة عن إنكلترا المتصدرة والفائزة في الوقت عينه على بنما 2-0.

وتلعب كرواتيا في الدور الثاني مع وصيف المجموعة الحادية عشرة في تورونتو، وإنكلترا مع السنغال أو ثالث المجموعة الحادية عشرة في أتلانتا، وغانا (4 نقاط) التي كانت قد ضمنت تأهلها الجمعة مع بطل المجموعة الحادية عشرة.