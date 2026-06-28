وزير الخارجية يبحث مع نظيره القطري مستجدات الأوضاع الإقليمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 يونيو 2026 11:18 صباحاً - جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، يوم السبت ٢٧ يونيو، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين بشأن العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية.

تبادل الوزيران الرؤى بشأن مستجدات المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أكدا أهمية البناء على المسار التفاوضي القائم بعد التوصل لمذكرة التفاهم، واستمرار تنفيذ ما تم التوافق عليه بما يسهم في خفض التصعيد ودعم الأمن والاستقرار الإقليميين ويضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز وفقا لقواعد القانون الدولي.

كما بحث الوزيران تطورات الأوضاع في لبنان، ورحبا بالاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه برعاية أمريكية، مؤكدين أهمية البناء عليه لضمان التنفيذ الكامل لبنوده، بما يسهم في تعزيز أمن لبنان واستقراره وصون سيادته، ودعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية، مؤكدين أهمية الانسحاب الاسرائيلي الكامل من لبنان ووقف الاعتداءات الاسرائيلية.