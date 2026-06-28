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بدء امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة

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بدء امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة

بدء امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 يونيو 2026 10:24 صباحاً - بدأ قرابة 922 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة أداء امتحان مادة اللغة العربية فى 2032 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يعقد امتحان اللغة العربية بواقع 55 سؤالا موزعة على المنهج الدراسى بأكمله منها 51سؤال اختيار من متعدد و4 أسئلة مقالية.

 

وشهدت لجان امتحانات الثانوية العامة تنظيم دخول الطلاب وتفتيشهم قبل الصعود إلى اللجان لأداء الامتحان فى إطار التصدى لأى محاولات غش، كما تابعت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وصول أسئلة امتحان العربى إلى اللجان الامتحانية للتأكد من تسليم الصناديق لرؤساء اللجان.

 

جدول امتحانات الثانوية العامة للنظام الجديد

وأدى طلاب الثانوية العامة نظام جديد امتحانات العام الدراسى 2026، يوم الأحد 21 يونيو امتحان مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية

- الثلاثاء 23 يونيو اللغة الأجنبية الثانية

- الأحد 28 يونيو اللغة العربية

- الخميس 2 يوليو الكيمياء لشعبة علمى والجغرافيا لشعبة أدبى

- الأحد 5 يوليو اللغة الأجنبية الأولى

- الخميس 9 يوليو الفيزياء لشعبة علمى والتاريخ لشعبة أدبى

- الأحد 12 يوليو الرياضيات البحتة

- الخميس 16 يوليو الإحصاء لشعبة أدبى والاحياء لشعبة علمى علوم والرياضيات التطبيقية لشعبة علمى رياضة.

محمد يوسف

الكاتب

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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