وزير الشباب والرياضة يكرّم منتخب مصر للبادل بعد التتويج بكأس أفريقيا للناشئين في إنجاز تاريخي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 يونيو 2026 11:18 مساءً - كرّم جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، منتخب مصر للبادل للناشئين، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك عقب تتويجه بلقب النسخة الأولى من بطولة كأس أفريقيا للناشئين، التي استضافتها مدينة الإسكندرية.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن اعتزازه بهذا الإنجاز القاري، مؤكدًا أن التتويج يعكس حجم التطور الذي تشهده الرياضة المصرية في مختلف الألعاب، ويأتي ثمرة لجهود إعداد الأبطال والدعم المتواصل الذي توليه الدولة المصرية للقطاع الرياضي.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة مستمرة في دعم المنتخبات الوطنية وتوفير كافة الإمكانات اللازمة، بما يضمن مواصلة تحقيق الإنجازات ورفع اسم مصر عاليًا في مختلف البطولات القارية والدولية.

وشهدت مراسم التكريم حضور المهندس أحمد غتوري، رئيس الاتحاد المصري للبادل، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، حيث أعربوا عن تقديرهم للدعم الكبير الذي تقدمه وزارة الشباب والرياضة للعبة، مؤكدين العمل على إعداد جيل جديد من اللاعبين القادرين على المنافسة عالميًا خلال الفترة المقبلة.