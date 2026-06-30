البرازيل تضرب اليابان بالقاضية القاتلة فى الوقت الضائع وتتأهل لدور الـ16 فى كأس العالم (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 يونيو 2026 12:30 صباحاً - تأهل منتخب البرازيل لدور الـ16 بعد الفوز على منتخب اليابان بنتيجة 2 - 1 فى مباراة البرازيل ضد اليابان فى المباراة التى جمعتهما على ملعب هيوستن ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، وتحسم الأشواط الإضافية نتيجة اللقاء.

ينتظر منتخب البرازيل الفائز من مباراة كوت ديفوار ضد النرويج التى تجمعهما فى تمام الساعة 12 صباحا بعد منتصف الليل يوم الأربعاء.

البرازيل ضد اليابان

سجل هدف منتخب اليابان كايشو سانو فى الدقيقة 29 من الشوط الأول من تسديدة أرضية زاحفة، وأحرز هدف البرازيل كارلوس كاسيميرو من رأسية متقنة فى الدقيقة 58 من الشوط الثانى.

مارتينيلي في الوقت القاتل ينقذ منتخب البرازيل ويسجل هدف التقدم ⚽️