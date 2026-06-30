تعرف على التشكيل الرسمي لمباراة ألمانيا ضد باراجواي في كأس العالم 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 يونيو 2026 12:30 صباحاً - أعلن يوليان ناجلسمان، المدير الفنى لمنتخب ألمانيا، التشكيل الرسمى لفريقه استعدادًا لمواجهة باراجواى، المقرر إقامتها فى الحادية عشرة والنصف مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، المقامة حاليًا فى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.





ألمانيا ضد باراجواىتشكيل ألمانيا

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: أنطونيو روديجر، جوناثان تاه، ناثانيال براون.

خط الوسط: جوشوا كيميتش، ألكسندر بافلوفيتش، فلوريان فيرتز، فيليكس نميشا، ليروى ساني.

خط الهجوم: كاى هافرتز.

تشكيل باراجواى

حراسة المرمى: أورلاندو جيل.

خط الدفاع: خوان خوسيه كاسيريس، جونيور ألونسو، خوسيه كانالي، جوستافو جوميز.

خط الوسط: ميجيل ألميرون، أندريس كوباس، داميان بوباديلا، ماتياس جالارزا.

خط الهجوم: خوليو إنسيسو، جابرييل أفالوس.

ألمانيا ضد باراجواى

ويدخل منتخب ألمانيا المباراة بشعار "لا بديل عن الفوز" من أجل مواصلة المشوار نحو استعادة لقب كأس العالم، بعدما أنهى دور المجموعات فى صدارة المجموعة الخامسة، رغم السقوط أمام الإكوادور بنتيجة 2-1 فى الجولة الأخيرة، وهى الخسارة التى أنهت سلسلة من 9 انتصارات متتالية للمانشافت.

واستهل المنتخب الألمانى مشواره فى البطولة بفوز عريض على كوراساو بنتيجة 7-1، ثم تغلب بصعوبة على كوت ديفوار بهدف قاتل، قبل أن يتعرض لأول هزيمة فى المونديال أمام الإكوادور.

ويعول ناجلسمان على استعادة بريق عدد من نجومه، فى مقدمتهم فلوريان فيرتز وكاى هافرتز، بينما يواصل المهاجم دينيز أونداف تقديم مستويات مميزة بعدما تصدر قائمة هدافى المنتخب الألمانى فى البطولة برصيد ثلاثة أهداف، ليمنح المانشافت دفعة قوية قبل مواجهة باراجواى الحاسمة.