مصر تعزي دولة قطر في وفاة مواطن قطري إثر العمليات العسكرية بالمنطقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 يونيو 2026 11:18 مساءً -

تتقدم جمهورية مصر العربية بخالص التعازي وصادق المواساة إلى دولة قطر الشقيقة، في وفاة مواطن قطري إثر إصابته بشظايا ناجمة عن العمليات العسكرية في المنطقة، والتي أدت أيضاً إلى إصابة أحد المقيمين، معربةً عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصاب.

وتؤكد مصر تضامنها الكامل مع دولة قطر الشقيقة في هذا المصاب الأليم، وتجدد رفضها لكافة الأعمال التي من شأنها تعريض المدنيين للخطر أو تهديد أمن واستقرار المنطقة، مشددةً على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وترسيخ التهدئة، بما يحفظ أمن وسلامة شعوب المنطقة.