تعرف على التشكيل الرسمي لمباراة ألمانيا ضد باراجواي في كأس العالم 2026

تعرف على التشكيل الرسمي لمباراة ألمانيا ضد باراجواي في كأس العالم 2026

دعم رسمي من منتخب مصر لزيزو قبل مواجهة أستراليا في كأس العالم 2026

دعم رسمي من منتخب مصر لزيزو قبل مواجهة أستراليا في كأس العالم 2026

البرازيل تضرب اليابان بالقاضية القاتلة فى الوقت الضائع وتتأهل لدور الـ16 فى كأس العالم (فيديو)

البرازيل تضرب اليابان بالقاضية القاتلة فى الوقت الضائع وتتأهل لدور الـ16 فى كأس العالم (فيديو)

أخبار اليمن : سببٌ خفي لمشاكل ارتفاع ضغط الدم

أخبار اليمن : سببٌ خفي لمشاكل ارتفاع ضغط الدم

أخبار اليمن : البرازيل تصعق اليابان وتبلغ دور الـ16

أخبار اليمن : البرازيل تصعق اليابان وتبلغ دور الـ16

الرئيسية أخبار مصرية

دعم رسمي من منتخب مصر لزيزو قبل مواجهة أستراليا في كأس العالم 2026

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
دعم رسمي من منتخب مصر لزيزو قبل مواجهة أستراليا في كأس العالم 2026

دعم رسمي من منتخب مصر لزيزو قبل مواجهة أستراليا في كأس العالم 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 يونيو 2026 12:30 صباحاً - حرصت الصفحة الرسمية لمنتخب مصر على دعم اللاعب أحمد مصطفى زيزو، قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب أستراليا في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، والمقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل على استاد دالاس بولاية تكساس.

 

ونشرت الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صورة لزيزو رفقة زميله رامي ربيعة، وعلّقت عليها بعبارة: "واثق الخطى" في إشارة إلى حالة التركيز والاستعداد التي يعيشها لاعبو المنتخب قبل المباراة الحاسمة.

 

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى دور الـ32 من البطولة بعدما أنهى دور المجموعات في المركز الثاني بالمجموعة السابعة، متساويًا في النقاط مع منتخب بلجيكا المتصدر، ولكن بفارق الأهداف.

 

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة نظيره الأسترالي في لقاء قوي ومهم يسعى خلاله لمواصلة مشواره في البطولة.

 

زيزو وراميزيزو ورامي

 

اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

أخبار ذات صلة

0 تعليق