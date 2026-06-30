دعم رسمي من منتخب مصر لزيزو قبل مواجهة أستراليا في كأس العالم 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 يونيو 2026 12:30 صباحاً - حرصت الصفحة الرسمية لمنتخب مصر على دعم اللاعب أحمد مصطفى زيزو، قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب أستراليا في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، والمقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل على استاد دالاس بولاية تكساس.

ونشرت الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صورة لزيزو رفقة زميله رامي ربيعة، وعلّقت عليها بعبارة: "واثق الخطى" في إشارة إلى حالة التركيز والاستعداد التي يعيشها لاعبو المنتخب قبل المباراة الحاسمة.

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى دور الـ32 من البطولة بعدما أنهى دور المجموعات في المركز الثاني بالمجموعة السابعة، متساويًا في النقاط مع منتخب بلجيكا المتصدر، ولكن بفارق الأهداف.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة نظيره الأسترالي في لقاء قوي ومهم يسعى خلاله لمواصلة مشواره في البطولة.