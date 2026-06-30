وزيرة التنمية المحلية والبيئة تشهد توقيع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمصرفية والمالية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 يونيو 2026 04:24 مساءً - شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، اليوم مراسم التوقيع علي بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة والأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية ، وذلك بحضور الدكتور مصطفي هديب، رئيس الأكاديمية والدكتورة رشا راغب ، النائب الأول لرئيس الأكاديمية .

جاءت مراسم التوقيع في مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة ، ووقع علي البروتوكول الدكتور عصام الجوهرى مساعد الوزيرة للتطوير و التدريب و التحول الرقمى والدكتور عمرو الضبع عميد كلية الدراسات العليا بالأكاديمية العربية في حضور قيادات الجانبين .

ومن جانبها أشارت الدكتورة منال عوض إلى حرص الوزارة علي تنفيذ وتوسيع برنامج بناء القدرات والشراكات مع الجامعات والأكاديميات المصرية والعربية لتطوير منظومة التدريب والاستثمار في العنصر البشري وبناء قادة المستقبل داخل منظومة الإدارة المحلية والبيئية مع إتاحة الدراسات العليا المدعمة للعاملين بالمحليات وذويهم وإتاحة برامج متخصصة وتقديم تسهيلات وخصومات .

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن بروتوكول التعاون بين الوزارة والأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية يهدف إلى الارتقاء بالكفاءات المهنية والإدارية للعاملين وتطوير قدراتهم العلمية والمهنية ، وتفعيل شراكة استراتيجية تهدف إلى تنمية رأس المال البشري بوزارة التنمية المحلية والبيئة والجهات التابعة لها، ووحدات الإدارة المحلية على مستوى الجمهورية بالإضافة الي للارتقاء بالكفاءات الإدارية للعاملين لتحسين الاداء المؤسسي وتطوير القدرات بما يتواكب مع متطلبات التنمية المحلية المستدامة .

وأكدت الدكتورة منال عوض أن هذا البروتوكول يمثل فرصة مهنية مهمة لرفع كفاءة الجهاز الإداري بالمحليات والوزارة، ويقدم حافزاً كبيراً للعاملين لتطوير مهاراتهم الأكاديمية والمهنية بتكلفة وبتسهيلات مرنة.

ومن جانبها قال الدكتور مصطفي هديب رئيس الأكاديمية أن الأكاديمية إحدي مؤسسات العمل العربي المشترك والتي تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية ، وتعد إحدي المؤسسات الرائدة والمتخصصة في مجالات التعليم والتدريب والتأهيل العلمي .

وأشار د.مصطفي هديب إلى حرص الأكاديمية علي توفير كل الدعم اللازم لوزارة التنمية المحلية والبيئة لتنفيذ توجهاتها بشأن الاستثمار في العنصر البشري وتنمية الموارد البشرية الوطنية وتبادل الخبراء والمحاضرين والمتخصصين للمشاركة في البرامج الأكاديمية والتدريبية والفعاليات وكذا تبادل الاعتمادات والاعتراف المتبادل بالشهادات والبرامج المهنية والأكاديمية.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة رشا راغب – النائب الأول لرئيس الأكاديمية – عن تقديرها للتعاون المثمر بين الأكاديمية ووزارة التنمية المحلية والبيئة، مؤكدةً حرص الأكاديمية على تقديم برامج دراسات عليا نوعية، وخدمات استشارية متخصصة، وتعزيز تبادل الخبرات والخبراء، بما يسهم في بناء كوادر قيادية مؤهلة ودعم التميز المؤسسي وتحقيق مستهدفات التنمية.

كما أشار الدكتور عصام الجوهري إلى أنه وفقاً لهذا البروتوكول سيتم تقديم برامج دراسات عليا (ماجستير ودكتوراه) وبرامج تدريبية متخصصة وندوات علمية، بداية من الشهر القادم وتسهم في تحسين الأداء المؤسسي بما يواكب متطلبات التنمية المستدامة ومواجهة التحديات المحلية والبيئية وذلك للعاملين بالوزارة والإدارة المحلية والجهات التابعة ، حيث يتيح البروتوكول مزايا وتسهيلات استثنائية غير مسبوقة للعاملين وأسرهم فيما يخص المنح الجزئية والخصومات الدراسية ومنها برنامج ماجستير إدارة الأعمال (MBA) (عربي/إنجليزي) برنامج الدكتوراه المهنية (DBA) مع تيسيرات السداد المالي