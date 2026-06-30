وزارة التخطيط الحفاظ على شهادة الجودة يعكس التزامنا المستدام بآليات الحوكمة وإعادة الهيكلة كذراع تمويل تنموي للدولة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 يونيو 2026 04:24 مساءً - في إنجاز مؤسسي جديد يؤكد كفاءة المنظومة المالية الحكومية، وبشكل يتوازى مع جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإعادة هيكلة البنك لاستعادة دوره التنموي باعتباره الذراع التنموي للدولة؛ نجح بنك الاستثمار القومي في اجتياز أعمال المراجعة الخارجية الدورية لنظام إدارة الجودة وفق المواصفة الدولية (ISO 9001:2015) في مجال "جودة الخدمات المالية المقدمة للاستثمارات القومية". وجاء هذا النجاح الاستثنائي دون تسجيل أية حالات عدم مطابقة أو ملاحظات تستدعي إجراءات تصحيحية، مما يرسخ مطابقة البنك الكاملة للمعايير الدولية المعتمدة، ويأتي ذلك تماشيًا مع توجهات الدولة نحو تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وترسيخ ثقافة التميز، تحت رعاية الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة البنك، بما يعكس الالتزام بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإدارة الداعمة للتنمية الاقتصادية.

وكانت شركة «Bureau Veritas» العالمية قد تولت إجراء أعمال المراجعة الخارجية، حيث أكدت في تقريرها الرسمي استمرار فاعلية نظام إدارة الجودة بالبنك وتوافقه مع المتطلبات الدولية، موصيةً باستمرار اعتماد الشهادة.

وقد أشاد فريق المراجعة بعدة محاور تميزت بها بيئة العمل داخل البنك، جاء في مقدمتها تطبيق رقابة داخلية صارمة من خلال خطة مراجعات مكثفة لتعزيز المتابعة على مختلف العمليات، إلى جانب الاستثمار المستمر في العنصر البشري عبر تنفيذ برامج تدريبية شاملة لكافة القطاعات، بالإضافة إلى تفعيل المتابعة الميدانية الدورية، وتبني التحسين المستمر كمنهجية عمل تتكامل فيها خطط التخطيط الاستراتيجي مع إدارة المخاطر.

وفي هذا السياق، صرّح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة البنك، بأن هذا النجاح يمثل خطوة جوهرية ضمن خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي باعتباره الذراع التنموي للدولة، مشيرًا إلى أن العمل مستمر لتحديث منظومة العمل وتطوير آليات الحوكمة وإدارة المخاطر بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد العامة ورفع كفاءة الاستثمارات الحكومية. وأضاف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن جهود التطوير امتدت بقوة لتشمل التوسع في التحول الرقمي، وتحديث البنية التكنولوجية، وصقل مهارات الكوادر البشرية، مؤكدًا أن الحفاظ على هذه الشهادة الدولية يعكس الالتزام المستدام بتقديم خدمات مالية رفيعة المستوى تدعم التنمية الشاملة والشفافية.