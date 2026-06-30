طلاب الثانوية العامة نظام قديم يؤدون امتحان اللغة الثانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 يونيو 2026 11:18 صباحاً - بدأ منذ قليل، طلاب الثانوية العامة نظام قديم الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الثانية، ويعقد امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية كمادة مضافة للمجموع لطلبة النظام القديم على عكس طلبة النظام الجديد، فإنهم أدوا امتحان اللغة الثانية كمادة غير مضافة للمجموع الكلى للثانوية العامة، ويعقد امتحان اللغة الثانية لطلاب الثانوية العامة نظام قديم فى اللغة الفرنسية واللغة الألمانية والإيطالية والإسبانية والصينية.

جدول امتحانات الثانوية العامة للنظام الجديد

- الثلاثاء 30 يونيو اللغة الأجنبية الثانية

- الخميس 2 يوليو الكيمياء لشعبة علمى والجغرافيا لشعبة أدبى

- الأحد 5 يوليو اللغة الأجنبية الأولى

- 7 يوليو التفاضل والتكامل

- الخميس 9 يوليو الفيزياء لشعبة علمى والتاريخ لشعبة أدبى

- الأحد 12 يوليو الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية وعلم النفس والاجتماع لطلبة الشعبة الأدبية والاحياء لطلاب علمى علوم

- 14 يوليو الديناميكا.

- الخميس 16 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئة والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.