حفاوة أمريكية.. مدرب سلة جامعة جونزاجا يهدي قميص الفريق لحسام وإبراهيم حسن

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 يونيو 2026 10:24 صباحاً - أهدى مارك فيو مدرب فريق كرة السلة بجامعة جونزاجا، قميص الفريق، إلى حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول، وإبراهيم حسن مدير الكرة.

وعبر مارك فيو عن تقديره واعتزازه بمنتخب مصر الذى يقيم بمدينة سبوكين، ويخوض تدريباته على ملعب جامعة جونزاجا، متمنيا التوفيق لمنتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026.

في المقابل، حرص حسام وإبراهيم حسن على تقديم الشكر لمدرب فريق السلة بجامعة جونزاجا على هذه اللفتة الطيبة، كما أشادا بالأجواء الإيجابية وحسن الاستقبال الذى يحظى به المنتخب من الجميع.

محمد صلاح يبدأ الجرى حول الملعب استعدادا لمباراة أستراليا

بدأ محمد صلاح قائد منتخب مصر الأول، الجرى حول الملعب فى مران المنتخب اليوم استعدادا لمباراة أستراليا مساء الجمعة المقبل فى دور الـ32 بكأس العالم 2026.

ويخضع النجم المصري محمد صلاح لبرنامج تأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب الوطني، وذلك بهدف تجهيزه سريعاً للمباراة المقبلة أمام منتخب أستراليا.

يواجه منتخب مصر بقيادة حسام حسن منتخب أستراليا، في دور الـ 32 من منافسات كأس العالم، وذلك يوم الجمعة الموافق 3 يوليو 2026، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

وتأهل المنتخب المصري بعد احتلاله المركز الثاني فى المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، ليضرب موعدًا مع منتخب أستراليا وصيف المجموعة الرابعة، في مواجهة مرتقبة يسعى خلالها لمواصلة كتابة التاريخ وتحقيق إنجاز جديد في المونديال.