الكلية الفنية العسكرية تفتح باب التسجيل ببرامج الدراسات العليا لخريجي الجامعات المصرية والأجنبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 يونيو 2026 01:24 مساءً - فى إطار حرص القوات المسلحة على الإرتقاء بالمستوى العلمى والبحثى للعسكريين والمدنيين، وانطلاقاً من دورها الرائد فى مواكبة تطورات ومتطلبات العصر فى العلوم الهندسية والبينية الحديثة.

أعلنت الكلية الفنية العسكرية عن فتح باب التسجيل ببرامج الدراسات العليا بالفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2026/2027 لخريجى الجامعات المصرية أو الأجنبية المُعادلة من المجلس الأعلى للجامعات وذلك لنيل الشهادات والدرجات التالية بنظام الساعات المعتمدة والدراسة المسائية وهى :

1- دبلوم الدراسات العليا وتكون مدة الدراسة به سنة دراسية .

2- ماجستير العلوم فى الهندسة وتكون مدة الدراسة بها (2-3) سنة دراسية .

3- دكتوراه الفلسفة فى الهندسة وتكون مدة الدراسة بها (3-5) سنة دراسية .

وجميعها معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات .

أولاً : للحاصلين على بكالوريوس الهندسة , تمنح الكلية الفنية العسكرية ( دبلوم الدراسات العليا فى الهندسة – درجة ماجستير العلوم فى الهندسة – درجة دكتوراه الفلسفة فى الهندسة )، وذلك فى أكثر من (100) مسار بحثى ضمن (18) برنامج تخصصى تشمل أحدث العلوم الهندسية والتكنولوجية فى التخصصات الهندسية ( هندسة كهربية – هندسة ميكانيكية – هندسة مدنية – هندسة معمارية – هندسة كيميائية – هندسة نووية – هندسة بحرية ) .

ثانياً : للحاصلين على بكالوريوس الهندسة , تمنح الكلية الفنية العسكرية درجة ماجستير العلوم

فى الهندسة فى البرامج الهندسية البينية الآتية :

1- هندسة الروبوتات والأنظمة ذاتية الحركة .

2- هندسة معلوماتية البيانات الجغرافية ( الجيوماتيكس ) .

3- هندسة تكنولوجيا النانو .

ثالثا: للحاصلين على بكالوريوس (الهندسة – الطب والجراحة – الأسنان – الصيدلة – العلاج الطبيعى– علوم الحاسب)، تعقد الكلية الفنية العسكرية بالشراكة مع كلية الطب للقوات المسلحة برنامجاً مشتركاً لمنح درجة الماجستير المهنى البينى فى "تطبيقات الذكاء الاصطناعى والهندسة الحيوية فى الرعاية الصحية".

الأوراق المطلوبة للتسجيل :

[ شهادة الميلاد – صورة من بطاقة الرقم القومى – صورة من شهادة البكالوريوس – عدد (6) صورة شخصية ] وعلى الراغبين فى التسجيل ببرامج الدراسات العليا بالكلية الفنية العسكرية التوجه إلى مقر الكلية الفنية العسكرية لتقديم الأوراق المطلوبة وسحب إستمارة التسجيل قبل يوم الخميس الموافق 06/08/2026 كما يمكن الإطلاع على شروط القبول وبرامج الدراسات العليا على الموقع الإلكترونى بشبكة المعلومات الدولية بالرابط الآتى :

http://www.mtc.edu.eg/PGRegistration.aspx