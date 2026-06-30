غداً.. انطلاق المعرض المصري السعودي الدولي للامتياز التجاري (FRANEX 2026)

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 يونيو 2026 04:24 مساءً - باسل رحمي: المعرض سيساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي المصري في قطاع الفرانشايز ويفتح آفاقا جديدة لتواجد العلامات المصرية في مختلف دول العالم

تنطلق غدا فعاليات المعرض المصري السعودي الدولي للامتياز التجاري FRANEX 2026، والذي يتم تنظيمه تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات بدعم من جهاز تنمية المشروعات وبالشراكة الاستراتيجية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) في المملكة العربية السعودية وبالتعاون مع شركة فرنشايز إنترناشيونال إحدى شركات الامتيازات الوطنية السعودية، حيث يتم تنظيم المعرض للمرة الأولى في مصر بمشاركة عدد كبير من الدول والمؤسسات المتخصصة في مجال الامتياز التجاري، ومئات العلامات التجارية من مصر ومختلف دول العالم، بالإضافة إلى مشاركة أصحاب متميزة للمشروعات الناشئة من عملاء جهاز تنمية المشروعات.

ومن المقرر أن يفتح المعرض أبوابه لمدة ثلاثة أيام اعتبار من غدا الأربعاء 1 يوليو 2026 وحتى الجمعة 3 يوليو 2026 وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير في القاهرة.

وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن معرض FRANEX 2026 يتفق مع رؤية الدولة للربط بين قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وكافة أنواع التمويل المتاحة بالسوق، وتأهيل المشروعات المتميزة منها للعمل بنظام الامتياز التجاري، والوصول إلى الأسواق العربية والأفريقية والعالمية.

وأشار رحمي إلى أن المعرض سيساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي المصري السعودي في قطاع الفرانشايز، موضحا أن الجهاز حرص على أن يمثل المعرض كافة الأطراف المهتمة بنظام الامتياز التجاري باعتباره أحد أهم أدوات التمويل للمشروعات، والتي تضمن لصاحب المشروع اكتساب الخبرة وعوامل النجاح اللازمة لاستمرار المشروع من خلال صاحب العلامة التجارية، في الوقت الذي يتيح المعرض لمانح الامتياز التجاري فرصة التوسع والوصول إلى شريحة أكبر من الجمهور، وفتح أسواق جديدة أمام علامته التجارية، مما يسمح له بالتوسع والنمو.

وأضاف رحمي أن المعرض يضم حوالي 220 علامة تجارية أغلبهم من العلامات المصرية بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من كافة دول العالم علي رأسهم العلامات السعودية و بمشاركة مميزة من هيئات الفرنشايز الأوروبية و العلامات التجارية الأمريكية ، الأمر الذي يتيح الفرصة لهذه العلامات لتبادل الخبرات وتوسع العلامات المصرية في الأسواق العربية أو الأوروبية، مؤكدا أن الجهاز عمل على مشاركة عدد كبير ومتنوع من العلامات التجارية المصرية الممثلة لمختلف القطاعات، سواء الغذائية أو التجارية أو الصناعية، لمساعدتها على التعرف على احتياجات الأسواق الدولية والإقليمية، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات المتخصصة المشاركة، مما يجعل المعرض بمثابة منصة كبرى تضم كافة الأطراف المهتمة بهذا القطاع من أصحاب العلامات التجارية وصناع القرار والجهات التنفيذية.

من جانبها أكدت عبير جليح رئيس مجلس إدارة شركة الامتيازات الوطنية الجهة المنظمة للمعرض المصري السعودي الدولي للامتياز التجاري بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، أن FRANEX 2026 سيمثل منصة إقليمية متخصصة لدعم نمو قطاع الامتياز التجاري في مصر والسعودية وتعزيز فرص التوسع والاستثمار المشترك بين الأسواق العربية.

وأوضحت جليح أن المعرض سيساهم في ربط أصحاب العلامات التجارية بالمستثمرين ورواد الأعمال، ويفتح آفاقا جديدة أمام الشركات الراغبة في التوسع في السوق الخليجي والمملكة عبر نموذج الامتياز التجاري مضيفة بأن المعرض سيساهم في نقل الخبرات والمعرفة ويعزز من تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقدرتها على الوصول إلى أسواق جديدة داخل المنطقة وخارجها.