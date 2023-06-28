انت الأن تتابع خبر اتفرج: رانيا العبدالله تنشر صورة مفاجئة للأمير الأردني الحسين بن عبدالله الثاني يرتدي هذه الملابس لأول مرة بعد زواجه من السعودية 'رجوة' والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الملكة رانيا العبدالله، والدة ولي العهد الأردن، الأمير الحسين بنشر صورة للأخير وذلك بثوب وصندل بمناسبة ذكرى عيد ميلاده الذي كان اليوم الأربعاء، الموافق 28 من يونيو.

حيث ان ولي العهد الأردني يحتفل بعيد ميلاده بعد أقل من شهر على حفل زفافه من السعودية، رجوة آل سيف التي حصلت لقب الأمير رجوة الحسين بعد عقد قرانها مطلع الشهر الجاري.

وولد الأمير الحسين في مدينة عمان في التاسع عشر من شهر محرم سنة 1415 هجرية، الموافق للثامن والعشرين من حزيران عام 1994 ميلادية، هو أكبر أنجال الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله، وهو السليل الثاني والأربعون للنبي محمد، عليه الصلاة والسلام. وله شقيق واحد هو الأمير هاشم وشقيقتان؛ الأميرة إيمان والأميرة سلمى.