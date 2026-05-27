الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى بمسجد الصديق بمصر الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 27 مايو 2026 09:30 صباحاً - أدى الآلاف من المواطنين صباح اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الصديق بمنطقة مساكن شيراتون في مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وسط أجواء إيمانية مميزة غلبت عليها الفرحة والبهجة والسعادة احتفالًا بعيد الأضحى المبارك لعام 2026.

وشهدت ساحات المسجد والشوارع المحيطة توافد أعداد كبيرة من المصلين منذ الساعات الأولى من الصباح، لأداء تكبيرات العيد، حيث حرصت الأسر المصرية على أداء الصلاة في أجواء مليئة بالمحبة والتآخي، بينما ارتسمت الابتسامة على وجوه الكبار والصغار، وتبادل الجميع التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة.

كما سادت حالة من البهجة بين الأطفال الذين ارتدوا الملابس الجديدة وحرصوا على التقاط الصور التذكارية عقب انتهاء الصلاة، فيما علت تكبيرات العيد في أرجاء المنطقة، لتضفي روحًا من السكينة والفرح في نفوس المواطنين.

أجواء احتفالية رسمية

وتشهد الساحات والمساجد الكبرى أجواء احتفالية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مع توافد المواطنين لأداء الصلاة في مختلف المحافظات وسط إجراءات تنظيمية وتأمينية مكثفة.

وكانت الجهات المعنية قد رفعت درجة الاستعداد القصوى في جميع القطاعات الخدمية والصحية، لتأمين احتفالات عيد الأضحى وتوفير الخدمات للمواطنين خلال أيام العيد.