الألاف يويدون صلاة العيد فى مسجد السيدة نفيسة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 27 مايو 2026 09:30 صباحاً -

استقبل مسجد السيدة نفيسة المصليبن لاداء صلاة عيد الاضحى فى أجواء روحانية مهيبة خلال توافد المصلين للمشاركة في تكبيرات عيد الأضحى المبارك، حيث امتلأت ساحات المسجد بالمواطنين والأسر والأطفال الذين حرصوا على الحضور مبكرًا وسط حالة من البهجة والسكينة.

وردد المصلون تكبيرات العيد في أجواء إيمانية مميزة، بينما تزينت ساحة المسجد بالبالونات والزينة احتفالًا بالعيد، في مشهد عكس فرحة الكبار والصغار بهذه المناسبة المباركة، وسط انتشار مظاهر البهجة والتقاط الصور التذكارية داخل أروقة المسجد وساحاته.

وشهد المسجد إقبالًا كثيفًا من المواطنين من مختلف الأعمار، حيث اصطحبت الأسر أطفالها بملابس العيد الجديدة، فيما حرص عدد من الزائرين على الجلوس داخل صحن المسجد استعدادًا لصلاة العيد، وسط تنظيم وانسيابية في حركة الدخول والخروج.

أكد الشيخ علي الله الجمال، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة، أن عيد الأضحى المبارك مناسبة عظيمة لنشر المحبة وصلة الأرحام وإدخال السرور على القلوب، مشيرًا إلى أن الإسلام جعل أيام العيد أيام فرح وذكر وشكر لله تعالى.

وقال إمام مسجد السيدة نفيسة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص في العيد على إظهار البهجة وارتداء أحسن الثياب والتوسعة على الأهل والأصحاب، مؤكدًا أن الدين الحنيف دعا إلى الترويح المباح وإشاعة روح الود والرحمة بين الناس.

ودعا الشيخ علي الله الجمال المسلمين إلى الحرص على الأضحية بنفس طيبة طلبًا لرضا الله تعالى، والاقتداء بهدي النبي في النظافة والطهارة، إلى جانب إدخال البهجة على قلوب المحتاجين والمحرومين خلال أيام العيد.

كما شدد على أهمية صلة الأرحام والتسامح وتصفية القلوب، مؤكدًا أن العيد الحقيقي يتمثل في عمارة القلوب بالطاعة والمحبة، والإكثار من التكبير والتهليل وذكر الله خلال أيام التشريق، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ