انت الأن تتابع خبر بملعقة سحرية .. طريقة تنظيف الكرشة من الزفارة والروائح الكريهة وارجاعها بيضاء زي القشطة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الكرشه والممبار تعتبر من الأكلات المميزة التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص حيث ان ربة البيت عملت بكثير من الطرق كتحميرها أو وضعها في طاجن صلصلة ووضعها في الفرن.

وهذا الامر يجعلها مميزة وجميلة، وتجد ربة المنزل مشكلة كبيرة في تنظيفهم، وذلك نتيجة الرائحة الكريهة إلى جانب الزفارة وهذا دفع هؤلاء الربات يبحثون عن وصفات طبيعية تساعد على التخلص من تلك الرائحة وتساعد في تنظيفهم بشكل جيد.

وكان الحل في وصفة الخل حيث يعد الخل عنصر أساسي في التنظيف وله قدرة كبيرة على التخلص من أي رائحة زفارة وسوف نوضح لكم طريقة تنظيف الكرشة والممبار بالخل من خلال هذا المقال.

طريقة تنظيف الممبار بالخل

يتم تنظيف الممبار والخل عن طريق عدة خطوات بسيطة وسهلة وسوف نوضح لكم طريقة تنظيف الممبار من خلال النقاط التالية. المكونات:

خل.

ملح خشن.

كبة الخلاط.

ماء.

عصا شيش طاووق.

طريقة التحضير:

نحضر الممبار ونقوم بغسله بالماء الجاري.

ثم بعد ذلك نضعه في الكبة مع السكين البلاستيك ونضع عليه 5 ملاعق من الملح الخشن.

ثم نضع عليها كوب خل ونقوم بتشغيل الكبة لمدة عشر دقائق.

ثم بعد ذلك نقوم بقلب الممبار بواسطة الشيش طاووق.

ثم نضعه في الكبة مرة أخرى مع الخل والملح ونشغلها لمدة عشر دقائق.

ثم نقوم بعد ذلك بغسلها بالماء الجاري. سوف نلاحظ بأن الممبار أصبح نظيفا وتخلصنا من الرائحة والزفارة.

طريقة تنظيف الكرشة بالخل

يمكن تنظيف الكرشة وجعلها بيضاء مثل الثلج بواسطة الخل وسوف نوضح طريقة تنزيف الكرشة من خلال النقاط التالية.

المكونات:

خل.

ماء.

شبة.

ملح خشن.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء ضخم ونضع به الماء والشبة ونرفع الوعاء على النار ونتركه حتى تمام الغليان.

ثم نقوم بوضع الكرشة به لمدة 5 دقائق مع التقليب.

ثم نقوم بعد ذلك بإخراجها من الماء المغلي وتقشيرها بواسطة السكين. بعد الانتهاء من التقشير ويصبح لونها أبيض نقوم بغسلها بالماء الجاري.

ثم نقوم بوضعها في خليط من الملح الخشن والخل ونتركها لمدة 15 دقيقة. ثم بعد ذلك نغسلها بالماء الجاري وسوف نلاحظ بأننا تخلصنا من الزفارة والرائحة الكريهة.

يمكن لجميع السيدات استخدام خلطة تساعد على التخلص من زفارة الكرشة في ١٠ دقائق وهي استعمال الماء أو استخدام الملح الخشن وايضا هذه الطرق تكون مفيده للممبار حيث يمكن وضع الملح الخشن في الكبه أو الخلاط وتنظيفه في وقت قصير بدون الحاجه الي حك أو مجهود كما يمكن وضع الخل علي الكرشه وغسلها لمدة ربع ساعة وهذا يساعد على تنظيفها والتخلص من السواد