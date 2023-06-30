انت الأن تتابع خبر صبغة كالسحر مفعولها خرافي هترجع شبابك وهتخفي شيب الشعر المبكر نهائي بدون عودة وفي 3 ساعات فقط والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ان ظهور الشعر الابيض مبكراً يسبب الازعاج لدى النساء حيث يظهرون بمظهر غير لائق، لذلك ينزعجون كثيراً من ظهور الشعر الابيض بشكل كبير والذي يكون لاسباب كثيرة منها العوامل الوراثية او استخدام الصبغات الجاهزة بكثرة أو عند التقدم في العمر.

لهذا السبب يرغبون في اخفاء الشعر الابيض وذلك عبر الخلطات الطبيعية الآمنة على فروة الرأس والتي من هذه الطرق صبغة القهوة المنزلية لتغطية الشيب بشكل نهائي، وذلك من خلال تطبيق خطوات بسيطة ومكونات طبيعية اخرى يتم خلطها مع القهوة لتساعد في تغيير لون الشعر واخفاء الشعر الابيض بشكل طبيعي وآمن.

وفي هذا المقال سنقدم لكم طريقة عمل خلطة القهوة لعلاج شيب الشعر المبكر تابعوا معنا عبر السطور التالية لتطبيق الطريقة بشكل صحيح.

خلطة الحناء والقهوة لعلاج شيب الشعر

للتخلص من الشيب المبكر بطرق أمنة وطبيعية عليكي باستخدام الحناء والقهوة فهذه الخلطة تعمل على تغطية الشعر الأبيض تماماً بشكل سريع، فمن المعروف أن الحناء من الأعشاب الطبيعية التي تستخدم في الكثير من صبغات الشعر بألوان مختلفة، نظراً لأنها أمنة على الشعر ولا تسبب أي أَضرار جانبية وفيما يلي المكونات والطريقة الصحيحة.

المكونات المطلوبة:-

4 ملاعق كبيرة من مسحوق الحناء

كوب من القهوة السوداء

طريقة تحضير خلطة الحناء والقهوة السوداء:

نحضر الإناء ونبدأ في مزج الحناء مع القهوة السوداء والقليل من الماء حتي نحصل على خليط متجانس.

ثم نغطي الخليط لمدة ثلاث ساعة ونتركه جانباً.

بعد ذلك نضع الخليط على الشعر ونغطيه بقبعة بلاستيكية.

نتركه على الشعر لمدة ثلاث ساعات على الأقل.

وفي النهاية نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو المناسب.

خلطة الحناء وعصير الليمون لعلاج شيب الشعر

تساعد هذه الخلطة على صبغ الشعر الأبيض وتحويله للون البني بخطوات سهلة وبسيطة وبمكونات متوفرة في المنزل، فيما يلي المكونات اللازمة لعمل الخلطة.

المكونات:

٢٠٠ جرام من بودرة الحناء.

٢ ملعقة من عصير الليمون، أو خل التفاح.

علبة من الحليب كامل الدسم، أو من حليب جوز الهند،

طريقة عمل خلطة الحناء لعلاج شيب الشعر:

نأتي بوعاء عميق ونضيف إليه المكونات المذكورة في الأعلي ونخلطهم معاً حتي نحصل على عجينة متماسكة.

ثم نغطي الوعاء ونتركه 4 أو 5 ساعات أو ليلة كاملة.

ثم نحضر الوعاء ونطبقه على الشعر بالكامل ونغطيه بالقبعة البلاستيكية.

نترك الحناء على الشعر 5 ساعات أو 6 ساعات.

نشطف الشعر بالماء البارد فقط مع مراعاة غسل الشعر بالشامبو بعد مرور يوم كامل.