انت الأن تتابع خبر حيل مذهله وفعالة 100% للتخلص من “ النمل والناموس والصراصير وبق الفراش ” في دقيقة واحدة فقط وبدون أي مواد كيميائية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الحشرات الصيفية مثل النمل والناموس والصراصير تعتبر من الحشرات التي تنتشر في فصل الصيف وتسبب ازعاج لدى الكثير من الأشخاص، فيكون الناموس بمثابة مصدر لانتشار الأمراض والعدوى وقد يسبب حساسية الحشرات

ونجد النمل الذي يسير في صفوف مستقيمة باحثا عن الطعام حول المنزل لاجا تخزينه، وتخرج الصراصير من البالوعات لتضع بيضها وباحثة عن الطعام مما يجعل ربة البيت تبحث عن الوصفات الطبيعية التي لا تسبب خطر عيلها وعلى أفراد اسرتها.

وتم إيجاد وصفة مطحون ورقة الغار حيث يكون له فاعلية كبيرة للتخلص من الحشرات وذلك بفضل رائحته النفاذة، وسوف نوضح طريقة تحضير الوصفة من خلال هذا المقال.

تخلص من النمل والناموس والصراصير

تتكون تلك الوصفة من مكونات طبيعية موجودة في كل منزل وسوف نوضح تلك المكونات من خلال النقاط التالية.

ملعقة ورق غار مطحون.

ملعقة شطة.

ملعقة فلفل أسود مطحون.

ملعقة قرفة مطحونة.

طريقة التخلص من النمل والناموس والصراصير

تحضر تلك الوصفة بعدة خطوات سهلة وبسيطة فيمكن للجميع أن يقوم بتحضيرها وسوف نوضح خطوات تحضير الوصفة من خلال النقاط التالية.

في البداية نقوم بإحضار وعاء فارغ ونضع به ورق الغار والقرفة ونقلبهم جيدا حتى يتجانسوا.

ثم بعد ذلك نضع ألشطه والفلفل الأسود ونقلب المكونات جيدا حتى تتجانس.

ثم نقوم برش الخليط في إنحاء المنزل وأماكن تواجد الحشرات.

سوف نلاحظ مدى التخلص من الحشرات بشكل نهائي خلال دقيقة واحدة.

نجد اختفاء الحشرات بشكل كامل من أول استعمال لتلك الوصفة.

فوائد ورق الغار لطرد الحشرات من البيت

يخلصنا من الحشرات المنزلية بفضل رائحته النفاذة.

له دور كبير في القضاء على البرص وخروجه من المنزل.

يساعد في طرد الشياطين والتخلص من الطاقة السلبية عند حرق ورق الغار في المنزل.

طرق سحرية للتخلص من الابراص

تابع الطرق الآتية من أجل التخلص من الابراص :

عادة ما تخاف الابراص من قشور البيض لذلك تعتبر من الطرق المذهلة في طرد الابراص من المنزل.

أيضًا لا يستطيع أن يستنشق رائحة الخل والليمون لذلك ينصح وضعها في الماء أثناء تنظيف المنزل.

يجب وضع الشيح في المنزل كل أسبوع على الأقل فذلك يمنع دخول أي شيء في المنزل.

الماء البارد لطرد البرص

البرص من فئة الحيوانات التي تنتمي إلى الحشرات من نوع الدم البارد، لذا قد نجدها في الأماكن الساخنة والدافئة، لذا إذا كنت تريد أن تقوم بطردها عليك بتهوية المنزل جيداً، وأيضا يجب أن تقوم بوضع ماء بارد في كل مكان، مع تنظيف الأرضيات والحوائط بملء بارد، حيث تعتبر تلك الطرق التي ذكرناها تعمل على جعل الأماكن باردة، لذا يتجه البرص إلى الهجرة من المنزل، وذلك لأن الأجواء غير مناسبة للعيش بها.

الفلفل لطرد البرص من المنزل

يتميز بفاعليته في حل مثل تلك المشكلات ونوضح ذلك من خلال ما يلي:

حيث أنه يتم تخلط كمية من الفلفل المسحوق مع كمية من المياه.

يوضع الخليط داخل زجاجة رش فارغة ونظيفة.

وفيما بعد ترش المناطق التي يظهر بها البرص وكذلك الفتحات والنوافذ أو المخارج.

طرد البرص باستخدام كرات النفثالين

كرات النفثالين متعددة الاستخدامات لأنها تحمي المنزل من الحشرات والحشرات الصغيرة التي تقترب من منزلك حتى تتمكن من استخدامها عندما تشعر أن هذه المخلوقات تظهر في منزلك لأنها لا تستطيع تحمل رائحتها والحصول على المساعدة للهروب من المنزل.

قتل الحشرات المنزلية

يتم قتل العديد من الحشرات المنزلية عن طريق استخدام مجموعة من الطرق المختلفة التي يتم من خلالها قبل الحشرات المنزلية بكل سهوله دون وجود أي مشاكل في المنزل حيث انه الحشرات في فصل الصيف تكون من اكبر المشاكل التي يعاني منها العديد من الأشخاص، لذلك وضحنا لكم مجموعه من قبل مجموعه من الطرق الطبيعية التي يتم من خلالها قتل الحشرات المنزلية بكل سهوله.

الفازلين والنعناع: يعد النمل من أكثر الحشرات انتشارًا في أي منزل خاصة في فصل الصيف ، ويمكنك استخدام الفازلين والنعناع للتخلص منها. اخلطي كمية مناسبة من الفازلين ومستخلص النعناع وضعيه على الباب ومخارج النافذة ، لأن الفازلين من أكثر المواد المزعجة للنمل ، فإنه يجعل من الصعب على النمل التحرك ، وبالتالي يمنعه من الانتشار في المنزل.

النعناع: من أكثر المواد فعالية في طرد البعوض، يمكنك غلي النعناع ووضعه في زجاجة رذاذ لاستخدامه في المنزل لصد البعوض.

الليمون والقرنفل: اقطع الليمون إلى نصفين واغمس فيه فصًا ثم ضع الذبابة بعيدًا عنه بشكل دائم.

القهوة: اصنع مصيدة للصراصير بالماء والقهوة المطحونة ضع الماء في برطمان وأضف البن المطحون حتى تصطدم به الصراصير في المنزل وتسقط فيه.

فوانيس الإضاءة: استخدم الفوانيس في الأماكن التي من المرجح أن يظهر فيها الذباب لأنها تصد الحشرات الطائرة.

اللبان والمسك: دهن منزلك بالبخور والمسك رائحتهما تطرد الذباب والبعوض والحشرات الطائرة.

زيت إكليل الجبل: يستخدم لصد البراغيث والقراد استخدم قطعة قطن لمسح الأسطح بهذا الزيت العطري وستندهش من النتائج.

الذباب والناموس من أكثر الحشرات انتشارا في كافة المنازل،ويغلب معظم الناس في طردهم من بيوتهم والمبيدات الحشرية أصبحت غير مجدية في هذه الأيام،إلى جانب ما تسببه تلك الحشرات من أمراض ونقل البكتريا والفيروسات كما أن منظرها لا يتقبله البعض ويثير الاشمئزاز، لذا اليوم سوف نستعرض معا طريقة عمل مصيدة لهذه الحشرات دون الحاجة لشراء أي مبيدات حشرية مرة أخرى بمكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل بيت.

طرق التخلص من سوس الخشب

تعتبر السوس من الآفات المعدية التي تصيب الخشب ، وهي حشرات صغيرة بيضاء تعيش عادة في فراغات أو ثقوب الأثاث الخشبي لأنها تتلفها وتجعلها أكثر عرضة للتلف والكسر ، ويمكن الاستدلال على وجودها من خلال ملاحظة نشارة الخشب بالقرب من الأثاث الجدير بالذكر أن ظهور هذه الحشرة لأسباب عديدة سنقدمها لكم في هذا المقال ، إضافة إلى ذكر مجموعة من الطرق السريعة والفعالة للتخلص من طريقتها.

اخلطي الثوم المهروس مع قليل من الملح الأبيض دون إزالة القشرة.

ضع الخشب المصاب على المنطقة حتى يجف.

الحرق للتخلص من عث الخشب يعتبر الحرق أحد طرق التخلص من عث الخشب لأنه يعتمد على حرق المنطقة المصابة لمنع انتشار العدوى إلى مناطق أخرى.

التخلص من سوس الخشب بالبخور في الأسواق والمتاجر توجد أقراص معطرة لقتل عث الخشب وضعها في كيس بلاستيكي وضعها في مكان وجود السوس وإغلاق الفتحات بطلاء الخشب إذا كان لديك.

التخلص من البق

بق الفراش من الحشرات التي تتغذى على دم الإنسان وتترك علامات مزعجة على الجلد تجعل الناس يشعرون بعدم الراحة ، لذلك يجب مكافحتها والقضاء عليها وبسبب صغر حجمها وسرعة تكاثرها فقد لا يكون هناك سبيل للتخلص منها. بشكل دائم وسريع ، لذلك سنشرح لك في هذا المقال أفضل طريقة للتخلص من الخطأ بشكل دائم.

زيت شجرة الشاي هو حل غير مكلف وفعال. خذ 20 قطرة من زيت شجرة الشاي الطبيعي النقي ، وقم بتخفيفها ب 200 مل من الماء ورش هذا المزيج على المنطقة المصابة بق الفراش. لا يقتلهم هذا الزيت فحسب ، بل لديه أيضًا القدرة على إخفاء الرائحة البشرية التي تجذب البق عادةً. أغطية السرير. استمر في هذه العملية لمدة 10 أيام على الأقل.

لا يشعر الكثير من الناس باللدغات، ولا تظهر عليهم أعراض غير شكل اللدغة، وما يحيط بها من احمرار والتهابات بسيطة، بينما يكون البعض الآخر أكثر حساسية، ويعاني من أعراض أكثر حدة.

لا يشعر الكثير من الناس باللدغات، ولا تظهر عليهم أعراض غير شكل اللدغة، وما يحيط بها من احمرار والتهابات بسيطة، بينما يكون البعض الآخر أكثر حساسية، ويعاني من أعراض أكثر حدة.

إذا كنت تبحث عن كيفية التخلص من بق الفراش بالطريقة الطبيعية ، فهذا سهل حقًا! أفضل طريقة لعلاج بق الفراش هو وضع أوراق النعناع في الماء أو الخل ورشها على المناطق التي قد توجد بها حشرات لأنها تكره الرائحة.

ومن الطرق الأخرى هي الفلفل الحار والماء مع الخل، إلى جانب رذاذ الثوم والزيوت العطرية.

يعاني الكثير من الناس في حياتهم اليومية من انتشار الحشرات بمختلف أنواعها في منازلهم ، فهي من أكثر الكوابيس المزعجة لأسباب متنوعة منها المرضية ، حيث أن أنواعًا معينة من الحشرات مثل بق الفراش تنشر الأمراض التي يمكن أن تؤدي إلى انتشارها. كن قاتلاً في بعض الأحيان ، تجدر الإشارة أيضًا إلى أن استخدام المبيدات المصنعة كيميائيًا ضار بصحة الإنسان ويمكن أن يسبب أمراضًا مختلفة.

ينمو السوس في أماكن رطبة ، لذا اكتشف طريقة لتجفيف الخشب بنفسك للتخلص من هذه المشكلة ، يمكنك وضع السخان مباشرة أو وضع كتلة الخشب في الفرن ، أو استخدام السخان مباشرة على درجة حرارة 60 مئوية. من الأثاث الخشبي لمدة 20-4 ساعات لقتل البيض واليرقات والحشرات تمامًا ومراقبة الخشب حتى لا ترتفع درجة الحرارة كثيرًا.

خطوات التخلص من الناموس

يسبب البعوض أمراضًا خطيرة مثل الملاريا وحمى الضنك والحمى الصفراء ، ويمكن أن تسبب لدغات البعوض الحكة لفترة طويلة ، والتي ، جنبًا إلى جنب مع الضوضاء التي تحدثها ، يمكن أن تمنعك من النوم خطوات التخلص من الناموس في المنزل عن طريق:

أغلق جميع نوافذ المنزل عند غروب الشمس لإبعاد البعوض.

استمر في تنظيف غرفة التخزين أو غرفة المطبخ حيث تتراكم الأشياء القديمة ، فقد يبني البعوض أعشاشه في هذه الأماكن.

تغطية المجاري وتنظيفها باستمرار حتى لا يتجمع البعوض حولها.

زرع النباتات الطاردة للناموس داخل شقتك مثل القطيفة والتولسي وعشب الليمون والنعناع.

شرائح الليمون والقرنفل يطرد الناموس من المنزل.

استخدم الثوم داخل المنزل فهو فعال بشكل جيد للتخلص من الناموس من خلال فرم بضع فصوص من الثوم ثم غليها في الماء ووضعها في زجاجة ورشه في جميع أنحاء المنزل.

ينصح بمليء برطمان زجاجي بخل التفاح، مع عمل ثقوب بغطاء البرطمان، وتركه في الأماكن التي يتجمع فيها الناموس، فخ البعوض في جرة مليئة بالخل. ابحث عن عبوة أو جرة مستعملة، حتى يتجمع الناموس حوله، مما يتسبب في اختناقه والتخلص منه.

يجب إزالة مصادر الغذاء التي تجذب البعوض إليها، مع ترتيب المطبخ والاهتمام بغسيل الأواني والأطباق والأواني المستخدمة على الفور، وتخزين الفواكه في الثلاجة.

منع الناموس من دخول المنزل

يجب عليك أولاً التأكد من أن البعوض لا يدخل المنزل عن طريق إبقاء جميع النوافذ مغلقة عند غروب الشمس. المياه التي يتم جمعها بواسطة مكيفات الهواء أو الحدائق هي أيضًا أرض خصبة للبعوض حيث من المحتمل أن يعشش. يجب عليك أيضًا التأكد من تغطية المصارف وتنظيفها بانتظام حتى لا يتجمع البعوض حولها ويصبح مصدر إزعاج.

التخلص من الذباب

يمكن أن يساعدك مزيج الخل وصابون الأطباق في التخلص من الذباب بشكل دائم. لاستخدام هذه الطريقة ، اخلط حوالي 2.5 سم من خل التفاح وبضع قطرات من صابون الأطباق في كوب. قم بتغطية الزجاج بغلاف بلاستيكي ، واربطه بشريط مطاطي ، واصنع ثقبًا صغيرًا فيه حتى يدخل الذباب.

ويعتبر زيت اللافندر من أفضل طريقة لطرد الذباب من المنزل، يُستخرج من زهرة اللافندر ذات الرائحة العطرية الجميلة، كذلك هذه الرائحة تمنح المنزل رائحةً زكيةً، كما أنه يقضي على الذباب ويطرده نهائيًا، ويمكن الاستفادة من هذا الزيت بوضعه على ورقة وتثبيتها أمام المروحة الكهربائية لتوزيع الرائحة في كل أنحاء المكان، إذ إن هذه الرائحة لا يحبها الذباب.

كيفية التخلص من الثعابين بالمنزل

إذا كان لديك حديقة كبيرة خارج منزلك ، فقد تصادف ثعبانًا من وقت لآخر. تتغذى الثعابين على الآفات والقوارض ، مما يجعلها مهمة جدًا للنظام البيئي ، لكنها قد تكون خطرة عليك وعلى أطفالك وحيواناتك الأليفة ، وخاصة السامة. تعرف على كيفية التخلص من الثعابين داخل وخارج منزلك بسهولة من خلال هذه المقالة ، واطلب المساعدة المهنية إذا كنت تشك في أن الأفعى سامة.

قم بإشعال النار ، وذلك لأن الثعابين تتمتع بحاسة شم مرتفعة وهي شديدة الحساسية للروائح والأبخرة ، وأكثر روائح تكرهها الثعابين بشكل خاص هي الدخان ، ويعتبر أحد العلاجات لوجود الثعابين هو حفر حفرة نار وتركها تدخن لعدة أيام ، مع تغطية الجمر بالطحالب والأوراق يمكن أن يمنحك أفضل تأثير.

يجب التخلص من الحشائش النامية حول قنوات مواسير المياه في المزارع حيث تعتبر المياه نقطة جذب للثعابين ويلزم ارتداء أحذية جلدية سمكية طويلة عند العمل في إزالة تلك الأسباب، كما يلزم أيضًا مكافحة القوارض التي تشكل الغذاء الرئيسي لمكافحة الثعابين، وسد الجحور والفتحات التي تحدثها والتي من الممكن لجوء الثعابين أو دخولها إلى المنازل من خلالها.

عجينة البطاطس وبكربونات للقضاء على الصراصير

الصراصير في المنزل :الصراصير من الحشرات المسببة للإزعاج لأنها تنجذب إلي القمامة وبقايا الطعام وتتسبب في انتشار الميكروبات والجراثيم ويريد الكثير من الأفراد التخلص من هذه الحشرة المقرفة خاصه في فصل الصيف ويلجا الكثير إلي استخدام المبيدات الحشرية للتخلص من الصراصير وقد لا تعطي المبيدات الحشرية النتيجة الفعالة للتخلص من الصراصير خلطة البطاطس وبكربونات الصودا للقضاء على الصراصير في المنزل سوف نعرض لكم الطريقة في السطور القادمة:

المكونات:

بطاطس مسلوقة.

ملعقة كبيرة بكربونات صودا.

طريقة التخلص من الصراصير:

نهرس البطاطس ونخلط معها بكربونات لنحصل على عجينة توضع في ورق ألومنيوم مجوف قليلا و توضع في زوايا المطبخ و الحمام يأكلها الصرصور فتنسحب منه السوائل فيموت على الفور.

التخلص من الصراصير باستخدام البن

يوضع القليل من البن المطحون في كوب بلاستيك ثم يوضع الكوب البلاستيك في برطمان زجاجي ممتلئ بالماء إلى نصفه ويوضع في ركن من أركان المطبخ، يساعد البن المطحون على جذب الصراصير بسبب رائحته المحببة والنفاذة، ووجود الأكواب التي تحتوي على البن في برطمانات المياه يعيق الصراصير من الخروج منها بعد دخولها فتحتبس بالداخل مما يسهل التخلص منها.

التخلص من الصراصير بكربونات الصوديوم

تعمل بكربونات الصوديوم على قتل الصراصير والتخلص منها بعمل شلل للجهاز الهضمي الصرصور لذلك يتم خلطها بالحليب البودرة والسكر لجذب الصراصير وينثر هذا الخليط على هيئته بدون عجن بالماء في أركان المطبخ وهي من الوسائل السهلة للقضاء على الصراصير بكل سهولة.

القضاء على الصراصير باستخدام منعم الأقمشة

من أسهل الطرق للتخلص من الصراصير استخدام منعم الملابس أو معطر الملابس ، وهي طريقة لطيفة للغاية تتضمن تخفيف معطر الأقمشة بالماء ووضعه في زجاجة ورشه على المناطق الموبوءة بالصراصير. من عيوب هذه الطريقة أن الصراصير لن يتم القضاء عليها بشكل كامل على المدى القصير.

طريقة عمل عجينة الصراصير

تعاني العديد من الأسر من مشكلة وجود الصراصير في منازلهم ، وهو أمر مزعج لكثير من الناس ، ولكن إلى جانب كونها مصدرًا لتلوث الأرضيات ، والأماكن التي يختبئون فيها مع فضلاتها ، فإنها يمكن أن تسبب العديد من الأمراض. الصراصير هي التي تلتصق بالجسم من مصدر التلوث ، وبالتالي تنتشر المرض لمن في المنزل ، لذلك من المهم التخلص منها في أسرع وقت قبل نشر أي تلوث ، وهناك أكثر من طريقة واحدة بسيطة وسهلة للمساعدة في القضاء على الصراصير في المنزل.

ملعقة من البوريك أسيد أو حمض البوريك.

ملعقة من اللبن البودرة.

ملعقة من الدقيق.

ملعقة من السكر.

كوب من الماء الفاتر للعجن.

ملعقة وعلبة بلاستيكية لا تحتاجين لها للتخلص منها بعد الخلط.

الطريقة:

اخلطي المكونات الجافة المذكورة أعلاه جيدا.

ثم أضيفي الماء الدافئ تدريجيًا حتى تحصلي على عجينة شبه سائلة.

وقد لا تحتاجين إلى كوب الماء كاملا لذا ضعي في اعتبارك إضافة الماء تدريجيا.

ضع المرهم على الأماكن الموبوءة بالصراصير وزوايا المطبخ وخزائن المطبخ وتحت الحوض وخلال ثلاثة أيام على الأكثر لن يكون هناك صراصير في المنزل.

عمل اللبن البودرة على جذب الصراصير إلى العجينة لأن رائحته نفاذه، كما يعمل الدقيق والسكر على جذب الصراصير لتناول العجينة فهما يضفيان طعماً لذيذاً، بينما يعمل حمض البوريك على تجفيف الجهاز الهضمي من الصراصير وسحب الرطوبة من جسده فيجف ثم يموت، وتعتبر تلك العجينة من المواد التي قد تسبب تسمم للأطفال إذا ما قاموا بتناولها.

طريقة طرد العنكبوت من المنزل

تمثل العناكب في المنزل مشكلة لكثير من الناس ، وغالبًا ما يتم استخدام البخاخات المحتوية على مواد كيميائية للتخلص منها ، والتي يمكن أن تكون ضارة بأجسام الأطفال حيث يمكن أن تسبب تهيجًا للجلد ومشاكل تنفسية أخرى إذا تم استخدامها بشكل متكرر، وهناك طرق منزلية يمكنك استخدامها للتخلص من العناكب المنزلية.

الخل الأبيض: اخلطي الخل الأبيض والماء لاستخدامه في طرد العنكبوت، ويمكنك رش هذا السائل في الشقوق والزوايا والشقوق يوميا.

التبغ: العناكب تكره رائحة التبغ، لذلك قم برش قطع صغيرة من التبغ حول أركان وشقوق المنزل حيث تتواجد العناكب عادة للتخلص منها.

صودا الخبز: يرش صودا الخبز إلى المناطق المعرضة لوجود العنكبوت في المنزل، وهذا يساعد على الحفاظ على منزلك خالية من هذه الحشرات وهو وسيلة فعالة إما لقتلهم أو إبعادهم. لدغة العنكبوت مزعجة ومؤلمة وقد تثير الحكة في بعض الأحيان، ولكن ألمها طبعا لا يقارن بلدغة النحل أو الدبابير. مع ذلك، يجب الانتباه وتجنبها قدر الإمكان و عند الإصابة بلدغة عنكبوت من الأفضل التصرف سريعا وعدم إهمالها.

في معظم الحالات لن تعلم بحدوث لدغة عنكبوت إلا بعد مرور ساعات وتحديدا عندما تبدأ بعض الأعراض بالظهور مثل: تورم في موقع اللدغة، بقعة حمراء، حكة أو طفح جلدي، ألم حول منطقة اللدغة، وفي بعض الحالات قد تتسبب بالتعرق، صعوبة في التنفس، استفراغ أو غثيان، حمى وقشعريرة، ضغط دم مرتفع، في هذه الحالة طبعا، يجب عليك بالتأكيد استشارة الطبيب.

أسباب ظهور الحشرات في المنزل

يجب معرفة الأسباب الرئيسيّة لتفشي الحشرات في المنزل من أجل التمكن من حل هذه المشكلة جذريا ومن الأسباب التي قد تسبب ظهورها ما يأتي:

ملامسة الشجر أو إحدى أفرعه لسطح أو جوانب المنزل فقد تستخدمها الحشرات للدخول.

قرب المنزل من التربة التي تحمل بداخلها أنواع مختلفة من الحشرات، كالنمل.