 وفاة ثلاثينية إثر سقوطها من أعلى منزلها بمنطقة الحصن في إربد

\u0627\u0644\u0631\u064a\u0627\u0636 - \u0643\u062a\u0628\u062a \u0631\u0646\u0627 \u0635\u0644\u0627\u062d - \u062a\u0648\u0641\u064a\u062a \u0633\u064a\u062f\u0629 \u062b\u0644\u0627\u062b\u064a\u0646\u064a\u0629 \u0625\u062b\u0631 \u0633\u0642\u0648\u0637\u0647\u0627 \u0645\u0646 \u0623\u0639\u0644\u0649 \u0645\u0646\u0632\u0644 \u0630\u0648\u064a\u0647\u0627 \u0628\u0645\u0646\u0637\u0642\u0629 \u0627\u0644\u062d\u0635\u0646 \u0641\u064a \u0645\u062d\u0627\u0641\u0638\u0629 \u0627\u0631\u0628\u062f.\r\n\r\n \u0648\u0641\u0627\u0629 \u062b\u0644\u0627\u062b\u064a\u0646\u064a\u0629 \u0625\u062b\u0631 \u0633\u0642\u0648\u0637\u0647\u0627 \u0645\u0646 \u0623\u0639\u0644\u0649 \u0645\u0646\u0632\u0644\u0647\u0627 \u0628\u0645\u0646\u0637\u0642\u0629 \u0627\u0644\u062d\u0635\u0646 \u0641\u064a \u0625\u0631\u0628\u062f\r\n\r\n\u0648\u0628\u062d\u0633\u0628 \u0645\u0633\u0624\u0648\u0644 \u0627\u0645\u0646\u064a \u062a\u0645 \u062a\u062d\u0648\u064a\u0644 \u0627\u0644\u062c\u062b\u0629 \u0644\u0644\u0637\u0628 \u0627\u0644\u0634\u0631\u0639\u064a\u060c \u0648\u0628\u0648\u0634\u0631\u062a \u0627\u0644\u062a\u062d\u0642\u064a\u0642\u0627\u062a \u0644\u0645\u0639\u0631\u0641\u0629 \u062a\u0641\u0627\u0635\u064a\u0644 \u0648\u062a\u062f\u0627\u0639\u064a\u0627\u062a \u0627\u0644\u062d\u0627\u062f\u062b\u0629.\r\n