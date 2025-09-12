الرياض - كتبت رنا صلاح - شهد شارع الأردن في العاصمة عمان، الجمعة، أثراً مرورياً مؤقتاً وأزمة سير خانقة، وذلك نتيجة وقوع حادث سير

. حادث سير يتسبب بأزمة مرورية مؤقتة في شارع الأردن بعمان

ووفقاً للمعلومات الصادرة عن إدارة السير، فقد وقع الحادث تحديداً في المسرب المتجه نحو محافظات الشمال، وذلك بعد منطقة مستشفى الملكة علياء العسكري.



وعلى الفور، تحركت مجموعات من إدارة السير إلى موقع الحادث للتعامل مع التداعيات المرورية وتسهيل حركة المركبات، حيث تعمل الفرق الميدانية على ضمان انتظام الحركة المرورية وتجنب أي تعقيدات إضافية على الطريق.