الرياض - كتبت رنا صلاح - أصدرت شركات الأمن السيبراني تحذيرات عاجلة لمستخدمي الهواتف الذكية بنظامي أندرويد وiOS، بعد اكتشاف تطبيقات تحتوي على برمجيات خبيثة قادرة على سرقة البيانات الحساسة من الأجهزة.

ألحق أحذفهم.. تحذير من 5 تطبيقات موجودة على الموبايل بتسرق صورك ورسايل الواتس

تطبيقات يجب حذفها من الموبايل

وحذّر خبراء شركة ESET بشكل خاص من مجموعة تطبيقات مشبوهة، أبرزها:

Privee Talk

MeetMe

Let’s Chat

Quick Chat

Rafaqat

Chit Chat

YoohooTalk

TikTalk

Hello Chat

Nidus

GlowChat

Wave Chat

وأوضح الخبراء أن هذه التطبيقات تطلب أذونات غير مبررة للوصول إلى بيانات المستخدمين على منصات التواصل مثل واتساب، إنستجرام، وتيليجرام، بل إن بعضها قادر على تشغيل الكاميرا والتقاط الصور دون علم المستخدم.

نصائح هامة لحماية نفسك

ووجه الخبراء بعض النصائح الهامة إلى كل مستخدمي الهواتف المحمولة، من أجل حماية بياناتهم الإلكترونية، وهي على النحو التالي:

الحذف الفوري: إذا كان أحد هذه التطبيقات مثبتًا على هاتفك قم بإزالته فورًا.

مراجعة الأذونات: تحقق من الأذونات التي تمنحها للتطبيقات، ولا توافق على أي صلاحيات لا تتعلق بوظائف التطبيق الأساسية.

التوعية: تجنّب تحميل تطبيقات مجهولة أو مشبوهة خاصة تلك التي تروج لنفسها كمنصات للتعارف أو البحث عن شريك حياة.

ويشدد الخبراء على أن تجاهل هذه التحذيرات قد يعرّض خصوصيتك وأمن بياناتك للخطر، مؤكدين ضرورة الاعتماد فقط على التطبيقات الموثوقة والموجودة على المتاجر الرسمية.