انت الأن تتابع خبر بكيس ملح فقط.. فكرة عبقرية تخليك تستغني عن مكيف الهواء وفاتورة الكهرباء العالية وتنعم بجو بارد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع زيادة الارتفاع في درجات الحرارة في الأيام، صار جهاز التكييف الهوائي هو الأساسي في البيت، وان كنت ترغب في حل بسيط لهذه المشكلة دون الحاجة إلى شراء جهاز تكييف هواء بتكلفة باهظة واستهلاك كبير للكهرباء، يوجد عدد من الخيارات سهلة التي يمكن ان تتبعها للتغلب على هذه المشكلة في ساعات قليلة دون الحاجة لدفع أي تكاليف إضافية.

يمكن اتباع خطوات بسيطة لتخفيف حرارة الجو خلال فصل الصيف بدون الحاجة لشراء جهاز تكييف. وتتضمن هذه الخطوات:

ملء زجاجتين فارغتين بالماء. إضافة ملعقتين أو أكثر من الملح إلى كل زجاجة.

وضع الزجاجات في الفريزر حتى تتجمد.

استخراج الزجاجات من الفريزر ووضعها أمام مروحة صغيرة للتمتع بالهواء البارد والنوم المريح في الليل.

لا ينبغي نسيان أهمية إعادة الزجاجتين إلى الفريزر بعد الاستخدام، وذلك لتجميد الماء مرة أخرى

واستخدامها في المستقبل. وإذا كنت ترغب في الحصول على جو بارد ومريح طوال اليوم، يمكن شراء زجاجات احتياطية أخرى وتجميدها في الفريزر للاستعمال لاحقًا.

بالإضافة إلى الاستفادة من زجاجات الماء المجمدة لتخفيف حرارة الجو، هناك بعض النصائح الأخرى التي يمكن اتباعها للتخفيف من حرارة الجو خلال فصل الصيف، ومن هذه النصائح:

1- استخدام المروحة: يمكن استخدام المروحة لتدفق الهواء البارد في الغرفة وتخفيف حرارة الجو. يمكن وضع الزجاجات المجمدة أمام المروحة لتعزيز تأثيرها.

2- إغلاق الستائر والأبواب: يمكن إغلاق الستائر والأبواب لمنع دخول الحرارة من الخارج والحفاظ على برودة الغرفة.

3- تهوية الغرفة في الليل: يمكن فتح النوافذ في الليل لتهوية الغرفة وتبريدها.

4- تناول السوائل الباردة: يجب تناول السوائل الباردة مثل الماء والعصائر الطازجة للحفاظ على الترطيب وتخفيف حرارة الجسم.