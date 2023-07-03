انت الأن تتابع خبر كعبك هيبقى قشطة .. اقوى مقشر لتنعيم وتقشير الكعبين والقدمين وإزالة الجلد الميت والقشور في دقائق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هناك العديد من النساء يعانين من زيادة تشققات الكعبين والتي تعتبر ظهور شروخ في الجلد وتسبب ازعاج كبير ويتطلب منها الرعاية بشكل مستمر، وتتبع الكثير من الطرق لاجل ترطيب القدمين والكعبين.

كما يتم استخدام بعض المقشرات لازالة طبقة الجلد الميت التي تكون بالكعبين، ويوجد بعض الوصفات السحرية التي نتبعها كي نتمكن من تنعيم وتقشير الكعبين عند القدمين.

تنعيم وتقشير الكعبين عند القدمين

من أكثر الأمور المزعجة لدى السيدات جفاف القدمين خصوصا عند دخول الشتاء، حيث تجف القدمين وتصبح متشققه مما تجعل القدمين أكثر خشونة وجفاف، وتوجد وصفات طبيعية كثيرة تعمل على تنعيم القدمين والكعبين. وسوف نقدم فى هذا المقال طريقة عمل وصفات لتقشير وتنعيم الكعبين والقدمين بطريقة تسهل عليكى إعدادها فى المنزل دون اللجوء للذهاب لصالونات التجميل المكلفة.

وصفة الملح والسكر وزيت الزيتون

المقادير

نصف كوب من السكر الأبيض.

نصف كوب من ملح البحر.

نصف كوب من زيت الزيتون.

استخدام ثلاث قطرات من الزيت اللافندر.

طريقة الاستخدام

نحضر وعاء ونضع به نصف كوب من السكر الأبيض ثم نضيف عليه نصف كوب من ملح البحر ونخلطهم جيدا حتى يتم تجانسهم.

نضيف على الخليط نصف كوب من زيت الزيتون بشكل تدريجي حتى نلاحظ ان الخليط بدا يكون ذات قوام سميك ثم نضيف عليه ثلاث قطرات من زيت اللافندر ونعجن الخلطة جيدا.

نفرد المقشر على الكعبين والقدمين ونوزعها جيدا وخاصة على أماكن الشروخ ونتركها لمدة نصف ساعة.

نشطف القدمين جيدا باستخدام الماء الفاتر ويتم تجفيفها و وضع مرطب على الكعبين حتى تصبح ناعمة.

وصفة صودا الخبز

المقادير

كوب واحد من صودا الخبز.

ستة ملاعق كبيرة من زيت الجوجوبا.

طريقة الاستخدام

نأتي بإناء صغير ونضع به كوب واحد من صودا الخبز ثم نضيف اليها ملاعق كبيرة من زيت الجوجوبا بشكل تدريجي حتي نحصل علي قوام ناعم.

نضع الخليط في علبة محكمة الإغلاق ويتم تخزينها في مكان بارد ثم نستخدم منه كمية المطلوبة ونفردها علي الكعبين ونتركها لة تلت ساعة.

نغسل الكعبين بالماء البارد وتجفيفها ونستخدم اي نوع كريم مرطب لتنعيم الكعبين.

وصفة زبدة الشيا والعسل

المقادير

نصف كوب من دقيق الشوفان.

نصف كوب من زبدة الشيا.

خمس ملاعق كبيرة من العسل الأبيض.

طريقة الاستخدام

نخلط نصف كوب من دقيق الشوفان في وعاء ثم نضيف اليه نصف كوب من زبدة الشيا وخمس ملاعق من العسل ونخلطهم جيدا مع بعضها.

تفرد الوصفة على الكعبين المتشققين ونتركها لمدة نصف ساعة وبعد ذلك نغسلها جيدا.

وفي النهاية نكون قد قدمنا اليكم الحل المثالي لتنعيم وتقشير الكعبين عند القدمين بمكونات طبيعية وبسيطة ولا تستغرق اى وقت ولا أي مجهود بتحضيرها أي في متناول كل سيدة انها تقوم بتلك الوصفات المفيدة جدا لتنعيم الكعبين.