انت الأن تتابع خبر بتاكل إيه؟.. حكاية البقرة الأغلى في العالم بقيمة 4 مليون دولار «اتفرج الصور» والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ازدادت عملية البحث عبر محركات جوجل من قبل المواطنين في جمهورية مصر العربية والوطن العربي والعالم أجمع، من أجل التعرف على حكاية البقرة الأغلى في العالم والتي يبلغ قيمتها 4 مليون دولار.

حكاية البقرة الأغلى في العالم

يتسأل الآلاف من المواطنين في كافة أنحاء البلاد، عن حكاية البقرة الأغلى في العالم، حيث أنها تعود البقرة إلى سلالة “نيلوري” الأغلى في العالم.

وتتميز البقرة باللون الأبيض بلونها الأبيض اللامع، مع حدبة منتفخة فوق أكتافها، ولديها مقاومة عالية وبشكل طبيعي لدرجات الحرارة المرتفعة، وذلك بفضل جلدها الرخو المتدلي.

ثمن البقرة الأغلى في العالم

الكثير من المواطنين يتسائلون عن ثمن البقرة الأغلى في العالم، حيث إن سعر بقرة من سلالة “نيلور” تبلغ من العمر 4 سنوات 4.3 مليون دولار، في مزاد علني أقيم في البرازيل، ما جعلها تحطم الرقم القياسي كأغلى بقرة في العالم.

مواصفات البقرة الأغلى في العالم

يهتم الآلاف من المواطنين في كافة أنحاء البلاد، عن مواصفات البقرة الأغلى في العالم، عزيزي القارئ نقدم لكم المواصفات التالية:

– البقرة تتمتع بفرو أبيض لامع وجلد متدلي وتنتمي إلى سلالة مشهورة في البرازيل

– تحمل البقرة اسم منطقة هندية في ولاية أندرا براديش، كما أن هذه السلالة تتسم بصفات فريدة.

– تتوالد بكفاءة وتستطيع الإزدهار على أعلاف ذات جودة منخفضة

– تقاوم العديد من الأمراض الطفيلية بفضل جلدها السميك الذي يصعب على الحشرات الماصة للدم اختراقه.

– معروف عن تلك البقرة أيضا تحملها للحرارة الشديدة، لأن غددها العرقية أكبر وأكثر من غيرها من سلالات الأبقار الأوروبية بنسبة 30 %.