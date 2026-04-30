صحف عالمية: برشلونة يدرس مواجهة الأهلي فى كأس خوان جامبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 أبريل 2026 09:34 مساءً - تبحث إدارة برشلونة الإسبانى حاليًا عن منافس لمواجهته في المباراة الودية التقليدية ضمن بطولة كأس خوان جامبر، التي تُقام سنويًا قبل انطلاق الموسم الجديد. ويُعد فريق أياكس أمستردام الخيار الأول لخوض هذه المواجهة، في حال التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.

مواجهة محتملة بين الأهلي وبرشلونة

وبحسب ما أوردته صحيفة سبورت، وضعت إدارة النادي الكتالوني بدائل أخرى تحسبًا لتعثر المفاوضات، من بينها الأهلي المصري، إلى جانب لايبزيج الألماني.

من جانبه، يفضّل المدير الفني الجديد هانز فليك إقامة فترة الإعداد داخل إسبانيا، بهدف تقليل الإرهاق الناتج عن السفر، وتوفير أفضل الظروف البدنية للاعبين قبل بداية الموسم. وتُقام بطولة كأس خوان جامبر سنويًا تكريمًا لمؤسس النادي، السويسري خوان هانز جامبر، وتُعد تقليدًا راسخًا في روزنامة الفريق.

وعلى صعيد المنافسات المحلية، يواصل برشلونة تصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 85 نقطة، متفوقًا بفارق 11 نقطة عن غريمه ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 74 نقطة.