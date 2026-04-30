السعودية: تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها لا تخول حاملها أداء فريضة الحج

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 أبريل 2026 09:34 مساءً - أكدت وزارة الداخلية السعودية، أن تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تخول حاملها أداء فريضة الحج، وشددت الوزارة في بيان، اليوم الخميس، على أن الحصول على تصريح حج نظامى شرط أساسى لأداء فريضة الحج.

وأهابت بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام، والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، وعدم مخالفة هذه التعليمات حتى لا تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.

ودعت وزارة الداخلية السعودية إلى المبادرة بالإبلاغ عن مخالفيها عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم (999) فى بقية مناطق المملكة.