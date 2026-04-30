الرئيس السيسي يفتتح مستشفى بولاق الدكرور العام بعد تجهيزها عبر "الفيديو كونفرانس" (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 أبريل 2026 11:20 مساءً - افتتح اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي مستشفى بولاق الدكرور العام بالجيزة ، خلال احتفالية عيد العمال، عبر " الكونفرانس" وقامت وزارة الصحة والسكان باستعراض أقسام المستشفى بعد افتتاحها من خلال فيديو عبر صفحتها الرسمية.

ويعد إفتتاح مستشفى بولاق الدكرور العام يعد صرح طبي جديد يضاف لمنظومة الصحة في مصر، وقد أصبحت المستشفى مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية وعلى أعلى مستوى من الكفاءة، ضمن رؤية تطوير القطاع الصحي وتوفير رعاية متكاملة للمواطنين.

حيث قالت الوزارة : "في قلب بولاق الدكرور يبدأ فصل جديد من تطوير الرعاية الصحية في مصر؛ مستشفى بولاق الدكرور صرح طبي متكامل أُنشئ ليقدم خدمة تليق بكل مواطن، ويمنح المرضى رعاية صحية حديثة وآمنة وفق أعلى المعايير.

تم تجهيز المستشفى بالكامل بأحدث الأجهزة الطبية وغير الطبية، لضمان تقديم خدمات علاجية متطورة بكفاءة عالية وعلى مدار الساعة. ويضم المشروع منظومة متكاملة من المنشآت، تشمل مبنى رئيسيًا على مساحة تزيد عن خمسة وثلاثين ألف متر مربع، وعيادات خارجية على مساحة ثلاثة وعشرين ألف متر مربع، إلى جانب مرافق حيوية تضمن استمرارية التشغيل دون توقف.

ويتميز المستشفى بتصميم هندسي حديث يراعي سهولة حركة المرضى، وكفاءة التشغيل، والتكامل بين جميع الأقسام الطبية المختلفة.

كما تم تجهيز المستشفى بتسع غرف عمليات، و(180 ) أسرة إقامة داخلية، و (84 ) سرير رعاية مركزة، و( 21 ) حضانة، و(7 ) وحدات لزرع النخاع ، بالإضافة إلى (33 ) عيادة خارجية، و(24 ) وحدة غسيل كلوي، و(11) حدة إضافية لدعم مختلف الاحتياجات الصحية ، و(11) سرير لعلاج الكيماوي ، غرفة عمليات قلب مفتوح ، و (20 ) سرير لإستقبال الطوارئ وتضم معمل كامل للتحاليل الطبية وبنك دم تجميعي ، قسم للأشعة التداخلية ، قسم للعلاج الطبيعي ، هنا كل تفصيلة تم التخطيط لها بعناية، لنمنح كل مريض فرصة حقيقية لحياة أفضل ؛ مستشفى بولاق الدكرور رعاية متكاملة أقرب إليك " .