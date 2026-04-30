أخبار اليمن : 2586 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس

2586 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس

وأكدت الوزارة في بيان، أنها سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 10 شهداء و58 مصاباً جراء خروقات إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، ليرتفع بذلك عدد الضحايا منذ الثاني من مارس الماضي إلى 2586 شهيداً و8020 مصاباً.

وفي آخر تطور، استشهد 6 لبنانيين في هجوم شنته مسيرة على بلدة زبدين ما يرفع إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان الخميس إلى 27 شهيدا و28 مصابا.

وشنّ الطيران الحربي غارات على مفرق مستشفى غندور في النبطية الفوقا، وعلى منطقة كفرجوز مستهدفاً مبنى سكنياً ودمره، كما دمر منزلاً لآل مغربل في محيط المستشفى وألحق أضراراً كبيرة به، واستهدفت غارات بلدات الشهابية والبازورية وبرج الشمالي.

وفي موازاة القصف الجوي، نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف واسعة طاولت منازل وبنى تحتية، لا سيما في مدينة بنت جبيل، ما أدى إلى تفاقم حجم الدمار في المناطق المستهدفة.

ميدانيًا أيضاً، وسّع جيش الاحتلال نطاق أوامر الإخلاء في جنوب لبنان، حيث أصدر إنذارات جديدة شملت ما لا يقل عن 23 بلدة، بينها جبشيت وحبوش وحاروف وكفر جوز والنبطية الفوقا وعبا وعدشيت الشقيف وعرب صاليم وتول وحومين الفوقا، داعيًا السكان إلى إخلاء منازلهم فورًا والابتعاد لمسافة لا تقل عن ألف متر.

ومنذ مطلع مارس الماضي، تتعرض الأراضي اللبنانية لحملة عسكرية واسعة أدت إلى تهجير ما يزيد عن 1.6 مليون نسمة، ما يمثل نحو خمس سكان الجمهورية، وفق إحصائيات حكومية رسمية.