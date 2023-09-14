انت الان تتابع خبر مقطع فيديو يكشف علامة صادمة ظهرت في سماء ليبيا قبل إعصار دانيال بدقائق، وكل من يراها يجب أن يهرب فورًا!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "إكس" مقطع فيديو يدعي ظهور شكل غريب في سماء ليبيا قبل العاصفة دانيال التي تجاوزت عدد ضحايا مدينة درنة وحدها بسبب الإعصار 5300 قتيل، كما أن هناك آلاف المفقودين من جراء الكارثة.

علق اثنان من ناشري مقطع الفيديو عليه قائلين: "توثيق ظهور شكل غريب في سماء ليبيا قبل وقوع العاصفة دانيال: وش تفسيركم؟"، "هل ما يحدث في العالم في السنوات الأخيرة شيء طبيعي..! زلزال تركيا الكل تكلم قبل الزلزال كان هناك إشعاع قوي جدا، وزلزال سوريا أيضا الكل تكلم عن الضوء الذي شاهده الناس قبل حدوث الزلزال، والآن هذا قبل كارثة ليبيا".

وتواتي ردود الأفعال حول مقطع الفيديو الغريب بين مصدق لما يظهره ومشكك في مصداقيته، فكانت من بين التعليقات عليه: "والله كل شيء بقا متوقع بهذه الأيام"، "من جدكم تصدقون هذه الأشياء!".