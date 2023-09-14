مذيعة مصرية حسناء تنتقم من حبيبها السابق بهذه الطريقة الجنونيه على الهواء مباشرة..ما فعلته صعق الجميع!!

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الرياض - روايدا بن عباس - ظهرت المذيعة المصرية آمال كمال على الشاشة وهي ترتدي فستان زفاف، ولكن ليس لأنها عروس حقيقية، بل لأنها قررت تقديم حلقة برنامجها عن الزواج ومشكلاته في مصر. وقد أعلنت المذيعة أنها ترغب في أن تجد لنفسها عريساً.

وقد وضعت آمال كمال تاجاً أبيض على رأسها، كما لو أنها عروس حقيقية، وقالت إنها تريد أن تفكر خارج الصندوق وتناقش عادات المجتمع وتقاليده. ولذلك قررت أن تسأل: "هل يمكن للمرأة أن تطلب زوجاً لنفسها؟".

وأكدت آمال كمال أنه لا يوجد حرج في أن تطلب المرأة زوجاً لنفسها إذا وجدت رجلاً شهماً وترغب فيه. وأشارت إلى أن السيدة خديجة هي من طلبت الزواج من الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن الزواج في الماضي كان ناجحاً ومشروعاً.

وانتقدت المذيعة المصرية ارتفاع نسب الطلاق بين المتزوجين الجدد، وأشارت إلى أن الطلاق قد يحدث بعد 6 أشهر من الزواج في الوقت الحالي. ولذلك دعت الشباب والشابات إلى التسهيل في إجراءات الزواج وتقليل المهور وعدم المغالاة.