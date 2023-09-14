انت الان تتابع خبر امر خطير يحدث في شوارع الأردن غدا قد يؤدي الى حوادث مفزعة ومخيفة!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تتأثر الأردن يوم غد الأربعاء بحالة من عدم الاستقرار الجوي، مما يؤدي إلى حدوث تقلبات جوية تشمل هطول زخات رعدية من المطر في مناطق متفرقة من البلاد، وبشكل خاص في غرب المملكة.

قد تكون بعض هذه الزخات غزيرة في بعض المناطق الضيقة، مما قد يتسبب في جريان الأودية وحدوث السيول المفاجئة.

تعود هذه التقلبات الجوية إلى تأثر الأردن ببقايا النظام الجوي دانيال والكتلة الهوائية الباردة والرطبة في طبقات الجو العليا المرافقة، والتي تتحرك من الغرب إلى الشرق نحو منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط وبلاد الشام، مما يتسبب في حدوث حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على الأردن وفلسطين.

وتشير المحاكاة العددية للهطولات المطرية المتوقعة خلال يوم الأربعاء إلى أن الهطولات ستكون عشوائية وغير منتظمة جغرافياً، وقد تكون أيضاً رعدية في بعض الأوقات. وعلى الرغم من ذلك، قد تتعرض بعض المناطق لهطولات غزيرة، وخاصة في ساعات الظهيرة والعصر، مما يزيد من احتمالية جريان الأودية والشعاب وربما حدوث السيول.

ونظراً لهذه الحالة الجوية الخريفية، يجب على الجميع أن يكونوا مستعدين ويتوخوا الحذر من مخاطر الأمطار الغزيرة المحلية والسيول المفاجئة التي قد تحدث مع تقلب الطقس المفاجئ. ولذلك، ننصح الجميع بتجنب الرحلات والابتعاد عن الأودية والمناطق المنخفضة.

وكملخص عام، يجب على الجميع أن يتذكروا النقاط التالية:

1. فرصة هطول الأمطار تبدأ من ساعات الفجر وقد تكون رعدية.

تشمل المناطق العديدة فرصة هطول الأمطار، سواء في الشمال أو الوسط أو الجنوب. تعتبر الحالات المطرية الأولى دائمًا خطرة نظرًا لتدفق الأودية والشعاب وحدوث السيول. ينصح أيضًا بتوخي الحذر من خطر الانزلاقات على الطرق. إنها حالات مطرية مبكرة جدًا.