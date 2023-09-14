انت الان تتابع خبر الفلكية الشهيرة ليلى عبداللطيف تكشف عن توقعاتها المزلزلة والكارثية لمصر.. الفزع ينتشر والبكاء سيطغى بأم الدنيا..؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعلنت الفلكية اللبنانية ليلى عبد اللطيف، المعروفة بلقب "سيدة التوقعات"، أن عام 2023 سيشهد كوارث كبيرة على مستوى العالم، وسيكون عامًا "دمويًا" بشكل عام.

أثارت هذه التوقعات صدمة الجميع، حيث أعلنت عنها في ليلة رأس السنة على قناة "الظفرة" الإماراتية، والتي يتابعها الجمهور بشغف. تحدثت ليلى عبد اللطيف عن توقعاتها المروعة لعام 2023 قبل بدايته، حيث أشارت إلى احتمالية نشوب حرب عالمية ثالثة، وحذرت من وباء قاتل قد يجتاح العالم. كما قدمت توقعاتها بشأن لبنان، وأطلقت سلسلة من التوقعات التي تضمنت شخصيات لبنانية بارزة مثل رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وغيرهم.

أشارت ليلى عبد اللطيف إلى أن هؤلاء الشخصيات ستلعب دورًا هامًا في الفترة المقبلة سياسيًا وإقليميًا، وتوقعت أن يتجاوز لبنان جميع التحديات التي سيواجهها في عام 2023. كما نصحت بشراء الشقق السكنية والأراضي. وأشارت إلى أن لبنان سيصبح واحدًا من أهم مراكز السياحة في المنطقة، مثل دبي. وفي سياق آخر، توقعت ليلى عبد اللطيف أيضًا وجود حشود غاضبة من الجيش اللبناني بشكل كبير في عام 2023.

قدمت الإعلامية ليلى عبد اللطيف توقعاتها المثيرة للجدل حول المستقبل، حيث أشارت إلى أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري سيكون لديه مبادرات سحرية في المرحلة المقبلة. وتوقعت أيضًا أن يكون سعد الحريري عراب المرحلة المقبلة بعد انتخاب رئيس جديد للبنان. ومن المتوقع أن يعقد سمير جعجع، رئيس حزب القوات اللبنانية، لقاءات مع الخصوم السياسيين السابقين ويكون له دور بارز في وسائل الإعلام والسياسة. وفيما يتعلق بالعلاقة مع حزب الله، أشارت عبد اللطيف إلى وجود تقارب واتفاق بين الأطراف المعنية، وهو ما يثير الكثير من التساؤلات والتكهنات حول مستقبل البلاد. وعن المستجدات العالمية، توقعت عبد اللطيف انتشار وباء قاتل وخطير يمكن أن يؤدي إلى تداعيات مشابهة لتلك التي شهدناها خلال جائحة كورونا. كما توقعت أيضًا ظهور حيوانات مفترسة غريبة تهاجم البشر بين عامي 2024 و2025، واختفاء بعض المدن. وعلى الرغم من عدم وقوع حرب عالمية ثالثة في العام الحالي، إلا أنها توقعت اندلاع نيران خطيرة في بعض الدول أو الدولة، خاصة فيما يتعلق بالكوارث الزراعية وأزمات الغذاء. وتوقعت أيضًا انفراجًا في أزمات المياه والغذاء والكهرباء في سوريا، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار العقارات. وفيما يتعلق بالتكنولوجيا، توقعت عبد اللطيف وصول علاج فعال للسرطان وانتشار سلالة جديدة من فيروس الجدري أكثر خطورة. وتوقعت أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة وستدخل عالم إنتاج السيارات الصديقة للبيئة. كما تتوقع أن تعلن مصر عن حدث طبي غير مسبوق في عام 2023، بالإضافة إلى إنتاج فيلم سينمائي أو مسلسل يجسد شخصية الفنان الراحل عمر الشريف وحياة فاتن حمامة.