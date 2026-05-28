نعرض لكم الان تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يقر تشريعا بإلغاء الرسوم الجمركية على ​كثير من السلع الأمريكية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 28 مايو 2026 12:13 صباحاً - – قال مصدر أوروبي مطلع، إن حكومات الاتحاد الأوروبي أقرت اليوم الأربعاء تشريعا يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية على ​كثير من السلع الأمريكية، في خطوة تهدف إلى تفادي تهديد ‌الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم أعلى على سيارات الاتحاد وسلع أخرى.

وبموجب اتفاق جرى التوصل إليه في في منتجع تيرنبيري للجولف الخاص بترامب ​في اسكتلندا في يوليو الماضي، وافق الاتحاد الأوروبي ​على إلغاء الرسوم الجمركية على السلع الصناعية الأمريكية ومنح ⁠المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية الأمريكية وصولا تفضيليا، مع قبول رسوم ​أمريكية بنسبة 15 بالمئة على معظم السلع الأوروبية.

وبعد نحو 10 أشهر ​على الاتفاق الإطاري، لم ينفذ الاتحاد الأوروبي التزاماته بالكامل، مما دفع ترامب إلى التهديد بفرض رسوم “أعلى بكثير” على السلع الأوروبية إذا لم يلتزم التكتل بالتنفيذ ​بحلول الرابع من يوليو تموز.

وأقر سفراء الدول الأعضاء البالغ عددهم ​27 في الاتحاد الأوروبي تشريعا لتطبيق خفض رسوم الاستيراد، بعدما توصل مفاوضو حكومات ‌الاتحاد ⁠والبرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي إلى نص يتضمن أيضا مجموعة من الإجراءات الوقائية في حالة انتهاك إدارة ترامب الاتفاق التجاري.

البرلمان الأوروبي سيحسم القرار في منتصف يونيو

ولا يزال التشريع بحاجة إلى موافقة البرلمان الأوروبي. ومن المقرر أن تجري لجنة التجارة ​التابعة له تصويتا ​استرشاديا يوم الثلاثاء ⁠المقبل، على أن يحسم البرلمان بكامل هيئته القرار في منتصف يونيو.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وتشمل الإجراءات الوقائية، التي دفع ​بها مشرعو الاتحاد الأوروبي، بندا لإنهاء الاتفاق التجاري ​في ⁠نهاية عام 2029، وآليه تسمح للمفوضية الأوروبية بتعليق أجزاء من الاتفاق إذا تراجعت الولايات المتحدة عن خفض الرسوم الجمركية إلى 15 بالمئة ⁠على الغسالات ​وتوربينات الرياح وغيرها من المنتجات التي ​تحتوي على نسبة عالية من الفولاذ أو الألومنيوم. وتخضع هذه المنتجات حاليا لرسوم جمركية ​بنسبة 25 بالمئة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاتحاد الأوروبي يقر تشريعا بإلغاء الرسوم الجمركية على ​كثير من السلع الأمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.