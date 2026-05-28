القاهرة الاخبارية: مذكرة التفاهم المتداولة بين واشنطن وطهران “منقوصة”

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 مايو 2026 12:30 صباحاً - قال رامي جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من واشنطن، إن تقارير صحفية أمريكية نقلًا عن وسائل إعلام إيرانية تحدثت عن وجود ما وصفته بـ“اتفاق إطاري مزعوم” بين الولايات المتحدة وإيران، يتضمن 14 بندًا يتعلق بعضُها بترتيبات في منطقة مضيق هرمز.

وأوضح المراسل أن هذه التسريبات أشارت إلى بنود تتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز خلال فترة زمنية محددة، وتسهيل حركة الملاحة البحرية فيه، إلى جانب الحديث عن سحب القوات الأمريكية من بعض مناطق الانتشار ورفع القيود المفروضة على الموانئ الإيرانية، مقابل التزام إيراني بفتح الممر الملاحي أمام التجارة الدولية.

غياب التفاصيل الجوهرية حول إدارة المضيق

وأشار رامي جبر إلى أن البنود المتداولة لم تتضمن تفاصيل دقيقة بشأن آليات إدارة مضيق هرمز، مثل تنظيم الرسوم على السفن العابرة أو الإشراف الفعلي على حركة الملاحة، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى واقعية هذه التسريبات.

وأضاف أن الوثائق غير المؤكدة لم تتطرق أيضًا إلى القضايا الجوهرية في الخلاف بين الجانبين، وعلى رأسها البرنامج النووي الإيراني ومخزون اليورانيوم المخصب.

شروط أمريكية صارمة في الملف الإيراني

ولفت المراسل إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد حدد منذ بداية الأزمة ثلاثة شروط أساسية لأي اتفاق محتمل، تشمل تفكيك البرنامج النووي الإيراني، والتخلي عن اليورانيوم المخصب، ووقف دعم الفصائل الحليفة لطهران في المنطقة.

نفي رسمي من البيت الأبيض

وأكد رامي جبر أن البيت الأبيض نفى بشكل قاطع وجود أي اتفاق إطاري من هذا النوع، مشددًا على أن ما يتم تداوله بشأن “البنود الـ14” لا أساس له من الصحة، وأنه مجرد تسريبات إعلامية غير دقيقة.